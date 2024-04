Toyota không đạt mục tiêu về sản lượng do các vụ bê bối gian lận dữ liệu

Sản lượng ôtô toàn cầu của Toyota trong tài khóa 2023 đạt 9,97 triệu xe, nhưng không đạt mục tiêu 10,1 triệu chiếc, do ảnh hưởng của các vụ bê bối gian lận dữ liệu gần đây tại một số công ty con.

Ôtô mới chờ xuất khẩu tại cảng Yokohama, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 25/4, nhà chế tạo ôtô Toyota (Nhật Bản) cho biết sản lượng ôtô toàn cầu của hãng trong tài khóa 2023 tăng 9,2% so với năm trước lên mức cao kỷ lục 9,97 triệu xe, nhưng không đạt mục tiêu của hãng là 10,1 triệu chiếc, do ảnh hưởng của các vụ bê bối gian lận dữ liệu gần đây tại một số công ty con thuộc tập đoàn.

Toyota cho biết trong tài khóa kết thúc vào tháng 3/2024, sản lượng ôtô chế tạo ở nước ngoài tăng 5% lên mức cao kỷ lục 6,6 triệu xe, do nhu cầu tại Bắc Mỹ và châu Âu tăng mạnh. Sản lượng trong nước tăng 18,7% lên 3,31 triệu xe, nhờ nhu cầu tăng cao sau đại dịch COVID-19 bất chấp một số vụ bê bối.

Hãng Toyota tạm thời dừng một phần dây chuyền sản xuất trong nước sau khi Toyota Industries Corp - công ty cung cấp phụ tùng của tập đoàn, tháng 1 vừa qua thừa nhận đã làm giả dữ liệu về công suất đầu ra của động cơ diesel do công ty chế tạo. Những động cơ diesel này được lắp đặt trên 10 dòng xe Toyota bán trên toàn cầu.

Hãng chế tạo ôtô hàng đầu Nhật Bản cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực do vụ bê bối gian lận dữ liệu khác tại công ty chế tạo xe cỡ nhỏ Daihatsu Motor Co. Tháng 12/2023, công ty con này của Toyota thừa nhận đã gian lận dữ liệu kiểm tra an toàn đối với đa số mẫu xe.

Tổng doanh số toàn cầu của Toyota trong tài khóa 2023 tăng 7,3% so với năm trước lên mức cao kỷ lục 10,31 triệu xe, lần đầu tiên vượt mốc 10 triệu xe trong một tài khóa, nhờ kết quả kinh doanh khả quan tại các thị trường Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Trong đó, doanh số bán xe ở nước ngoài tăng 7% lên 8,78 triệu chiếc, con số cao nhất từ trước đến nay, trong bối cảnh hãng Toyota thúc đẩy việc kinh doanh các mẫu xe lai xăng và điện (hybrid) như Corolla và RAV4 ở Bắc Mỹ và châu Âu.

Doanh số trong nước tăng 8,7% lên 1,53 triệu xe, dù các vụ bê bối tại các công ty con tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của hãng trong nửa cuối tài khóa 2023./.

Tập đoàn Toyota thay thế ban lãnh đạo của Daihatsu sau bê bối gian lận Giám đốc điều hành Toyota khu vực Mỹ Latinh và Caribe, ông Masahiro Inoue, sẽ đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Daihatsu từ ngày 1/3 tới, trong khi vị trí Chủ tịch Daihatsu sẽ tạm thời bỏ trống.