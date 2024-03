Cổ phiếu của Toyota bị bán khống mạnh nhất ở châu Á-Thái Bình Dương

Biểu tượng hãng Toyota tại cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo cáo của nền tảng tài chính chứng khoán và trái phiếu Hazeltree, nhà sản xuất ôtô Toyota Motor Corp của Nhật Bản đã trở thành công ty có cổ phiếu vốn hóa lớn mà các quỹ dự phòng rủi ro ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương bán khống mạnh nhất trong tháng 2/2024, vượt Takeda Pharmaceutical.

Giao dịch bán khống diễn ra khi các nhà giao dịch dự báo giá cổ phiếu của một công ty sẽ giảm.

Nhà sản xuất xe điện Tesla của Mỹ vẫn là công ty có cổ phiếu bị bán khống nhiều nhất tại Mỹ, trong khi tập đoàn hàng xa xỉ LVMH đứng đầu về cổ phiếu bị bán khống tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA) tháng thứ 6 liên tiếp.

Báo cáo của Hazeltree được thực hiện với 15.000 cổ phiếu, dựa trên số liệu từ khoảng 700 quỹ.

Một số cổ phiếu cũng góp mặt trong danh sách các cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán khống nhiều nhất tại Mỹ, trong đó có cổ phiếu của công ty cung cấp máy chủ AI, Super Micro Computer, tập đoàn truyền thông Comcast Corp và các ngân hàng Capital One Financial Corp và Wells Fargo.

Đối với các cổ phiếu vốn hóa trung bình, công ty sản xuất tàu hỏa Alstom và nhà sản xuất chip Wolfspeed Inc có cổ phiếu bị bán khống nhiều nhất tương ứng ở EMEA và Mỹ.

Tại châu Á-Thái Bình Dương, công ty điện tử Ibiden Co Ltd đứng đầu trong danh sách bán khống trong tháng 2/2024, vượt nhà sản xuất máy tính Daifuku Co./.

