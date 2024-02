Toyota nâng dự báo lợi nhuận ròng bất chấp bê bối chất lượng

Tổng doanh thu trong tài khóa 2023 của Toyota có thể đạt mức cao kỷ lục 43.500 tỷ yen, tăng 17,1% so với tài khóa 2022 và cao hơn mức ước tính 43.000 tỷ yen đưa ra hồi tháng 11/2023.

Biểu tượng hãng Toyota tại cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 6/2, tập đoàn ôtô Toyota của Nhật Bản đã nâng dự báo lợi nhuận ròng trong năm tài chính (kết thúc vào tháng 3 tới) lên mức cao kỷ lục 4.500 tỷ yen (30,3 tỷ USD), cao hơn nhiều so với dự báo 3.950 tỷ yen trước đó do nhu cầu ôtô tăng mạnh sau đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, Toyota hạ triển vọng doanh số sau một loạt bê bối về chất lượng.

Với mức dự báo mới của Toyota, lợi nhuận ròng của hãng trong năm tài chính 2023 sẽ tăng 83,6% so với tài khóa trước đó.

Tổng doanh thu trong tài khóa 2023 có thể đạt mức cao kỷ lục 43.500 tỷ yen, tăng 17,1% so với tài khóa 2022 và cao hơn mức ước tính 43.000 tỷ yen đưa ra hồi tháng 11/2023.

Toyota nâng dự báo lợi nhuận ngay cả khi hãng này giảm dự báo doanh số hằng năm xuống còn 11,23 triệu xe, so với mức 11,38 triệu xe ước tính trước đó, do ảnh hưởng của các vụ bê bối về chất lượng gần đây liên quan đến các công ty Daihatsu Motor Co. và Toyota Industries Corp. trực thuộc tập đoàn.

Tuy nhiên, bất chấp các vấn đề về chất lượng, trong 9 tháng đầu năm tài chính 2023, Toyota đã công bố kết quả kinh doanh tốt khi hãng phải tăng cường hoạt động sản xuất trên toàn cầu để đáp ứng nhu cầu gia tăng sau đại dịch COVID-19.

Đồng yen yếu hơn cũng giúp tăng lợi nhuận ở nước ngoài và tăng khả năng cạnh tranh về giá cả của các sản phẩm ở nước ngoài.

Trong 9 tháng kết thúc vào ngày 31/12/2023, Toyota đã bán được 8,56 triệu xe ôtô trên toàn cầu, tăng 8,6% so với cùng kỳ của tài khóa trước, với doanh số tăng tại tất cả các thị trường lớn như Nhật Bản, Bắc Mỹ và châu Âu nhờ nhu cầu cao đối với xe hybrid.

Lợi nhuận ròng trong thời gian này của Toyota đã tăng gấp đôi, đạt 3.950 tỷ yen, trong khi doanh thu đạt 34.020 tỷ yen, tăng 23,9%. Cả hai con số này đều là mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trước đó.

Trong năm tài chính 2022, Toyota đã bán được 11,23 triệu xe, duy trì vị trí hãng ôtô bán chạy nhất thế giới./.

Tập đoàn Toyota Motor lập kỷ lục doanh số bán hàng Ngày 30/1, tập đoàn ôtô Toyota Motor Corp. của Nhật Bản cho biết doanh số bán hàng của hãng trên thị trường toàn cầu trong năm 2023 đạt mức kỷ lục 11,23 triệu xe.