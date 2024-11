Trạm Cấp nước sạch trên đảo Bạch Long Vĩ - tình cảm của đất liền gửi đảo xa

Trạm cấp nước sạch Bạch Long Vĩ. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Mô hình tiêu biểu Trạm Cấp nước sạch trên đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng vinh danh tại Chương trình "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024: Đổi mới và phát triển," là minh chứng sinh động của một doanh nghiệp không chỉ đảm bảo cung cấp nước sạch cho hàng triệu hộ dân mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng xanh, sạch, đẹp và bền vững.

Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã trở thành tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo động lực và cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp khác.

Bỏ xa nỗi lo thiếu nước ngọt

Bạch Long Vĩ là đảo nằm xa bờ nhất của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ, cách đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc 15 hải lý, cách Hòn Dáu (Đồ Sơn-Hải Phòng) 110km.

Huyện Bạch Long Vĩ được thành lập ngày 9/12/1992, trực thuộc thành phố Hải Phòng. Huyện nằm ở vị trí tiền tiêu, có vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh.

Hơn 2 năm trước đây, trên đảo chưa có hệ thống cấp nước sạch đạt quy chuẩn đến cho các hộ dân và các cơ quan, tổ chức trên đảo. Nguồn nước sử dụng chủ yếu là nguồn nước giếng khoan và nước mưa được dự trữ trong các bể chứa.

Do vậy, vào những thời điểm mùa khô hạn kéo dài, vấn đề nước ngọt càng trở lên khan hiếm, gây khó khăn cho đời sống của quân và dân cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện đảo.

Ông Trần Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng cho biết, trước thực tế đó, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã chủ trương giao Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng thực hiện việc cấp nước sạch trên đảo. Công ty đã khẩn trương triển khai các thủ tục để thực hiện dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư là 11 tỷ đồng với các hạng mục: trạm bơm nước thô, trạm bơm nước sạch, cụm xử lý và lọc nước cùng hệ thống đường ống công nghệ, mạng lưới cấp nước dài trên 6km để cấp nước trực tiếp đến từng hộ dân và các cơ quan, đơn vị trên đảo.

Công trình có thể dễ dàng nâng công suất bằng cách lắp đặt thêm các module xử lý nước khi nhu cầu sử dụng tăng cao. Thời gian thi công dự kiến là 45 ngày.

Theo ông Trần Việt Cường, việc thi công trên một hòn đảo cách xa đất liền là một việc gặp nhiều khó khăn và thử thách do yếu tố tự nhiên và cũng là tiền lệ chưa từng có của Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của thành phố Hải Phòng cũng như sự phối hợp, tạo điều kiện và ủng hộ của chính quyền địa phương và người dân trên đảo; sự quyết tâm và nỗ lực cố gắng của tập thể Công ty, công trình trạm cấp nước đã hoàn thành trong vòng 25 ngày, sớm hơn kế hoạch dự kiến 20 ngày, chính thức cấp nước cho bà con nhân dân huyện đảo vào ngày 15/4/2022.

Hệ thống cung cấp nước ngọt từ hồ chứa với lượng tích trữ hơn 45.000m3. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Anh Phạm Văn Hiển, cán bộ vận hành Trạm cấp nước đảo Bạch Long Vĩ chia sẻ, cá nhân anh cùng tất cả cán bộ, công nhân viên Công ty đều rất phấn khởi, tự hào khi đã hoàn thành một công trình ý nghĩa giữa trùng khơi. Một công trình mà mỗi người cấp nước phải nỗ lực vượt mọi thử thách, khó khăn gấp nhiều lần so với các công trình thi công khác.

Chứng kiến sự hân hoan, niềm vui của người dân đảo đón nhận nguồn nước ngọt chính là nguồn động lực vô giá, tiếp thêm năng lượng để anh Phạm Văn Hiển và đồng đội hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Chị Nguyễn Thị Như gắn bó với đảo 12 năm rất cảm kích trước sự quan tâm và hỗ trợ từ chính quyền thành phố Hải Phòng, huyện Bạch Long Vĩ và Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng đã đưa nguồn nước ngọt đến với nhân dân huyện đảo.

Nước ngọt mang đến hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn, không còn phải lo lắng về nước sinh hoạt. Đặc biệt trong những mùa khô hạn, nước ngọt giúp người dân tiếp tục canh tác, chăn nuôi và duy trì cuộc sống hàng ngày.

Hoàn thiện và tin cậy

Ông Trần Việt Cường chia sẻ, tự hào truyền thống hơn một thế kỷ, cùng với sự phát triển của đất nước và thành phố, ngành cấp nước Hải Phòng nỗ lực thi đua, vừa nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, vừa đầu tư bài bản tạo ra sản phẩm dịch vụ uy tín, được các cấp công nhận, khách hàng tin yêu. Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng hiện là cánh chim đầu đàn trong ngành cấp nước toàn quốc.

Công ty hiện đang quản lý vận hành hệ thống cấp nước gồm 9 nhà máy nước với tổng năng lực sản xuất đạt 380.000 m3/ngày, cấp nước ổn định và an toàn cho toàn bộ các quận nội thành Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Dương Kinh, Đồ Sơn; các huyện Cát Hải, Vĩnh Bảo, Bạch Long Vĩ, và một phần các huyện An Lão, Kiến Thụy, An Dương, Thủy Nguyên...

Công trình cấp nước cũng như nguồn nước để bảo đảm chất lượng nước tốt nhất phục vụ người dân trên đảo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Hệ thống cấp nước từ đất liền đến biển đảo xa xôi của thành phố Hải Phòng trở thành một hệ thống cấp nước hoàn thiện và tin cậy đáp ứng hoàn toàn nhu cầu sử dụng nước của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo Bí thư Huyện ủy Bạch Long Vĩ Bùi Trung Tiến, từ khi thành lập đến nay, huyện đã được đầu tư xây dựng trên 60 công trình, dự án, đa số các công trình, dự án đầu tư đều mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế-xã hội, gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc.

Những khó khăn đặc thù của huyện đảo từ ngày thành lập đến nay đã từng bước được tháo gỡ, đó là về phương tiện đi lại giữa đảo và đất liền, đó là về việc sản xuất, cung ứng nước ngọt.

Hồ chứa nước ngọt, các giếng khoan, giếng khơi, bể chứa nước mưa; Nhà máy lọc nước sạch và hệ thống cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân được xây dựng năm 2022 với công suất 15m3/giờ đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt cho quân, dân và một phần phục vụ tàu vươn khơi trên vùng biển.

"Việc xây dựng và phát triển các công trình dân sinh ngoài đảo, trong đó có công trình Trạm cấp nước đảo Bạch Long Vĩ - Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn là biểu hiện sâu sắc của tình người, của sự đoàn kết và chung tay xây dựng Bạch Long Vĩ thành đảo xanh, sạch, đầy sức sống và bình yên," ông Bùi Trung Tiến nói./.

Tổng Bí thư: Biến Bạch Long Vĩ trở thành pháo đài bảo vệ vùng biển, vùng trời Tổng Bí thư đề nghị, thành phố Hải Phòng, huyện Bạch Long Vĩ cần suy nghĩ về kế hoạch và cách làm cụ thể để biến nơi đây trở thành pháo đài bảo vệ vùng biển, vùng trời ta trên vịnh Bắc Bộ.