Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Ngày 12/3/2024, Công an tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 414 khẩu súng săn, đao kiếm, và công cụ hỗ trợ các loại từ công an các huyện, thị xã, thành phố bàn giao từ các chiến dịch tuyên truyền, vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. (Ảnh: TTXVN phát)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 871/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

6 nội dung chính của Kế hoạch

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đề ra các nội dung gồm: Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; rà soát văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật; kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật.

Về công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, trong năm 2025 và các năm tiếp theo, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan có liên quan tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành đối với cán bộ, chiến sỹ trong Công an Nhân dân và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Ngày 14/12/2023, Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông tiến hành tiêu hủy hơn 300 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. (Nguồn: TTXVN phát)

Bộ Quốc phòng tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan có liên quan tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng, biên soạn tài liệu phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành, trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật đối với các địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì soạn thảo và trình Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo và trình Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

Tổ chức kiểm tra việc thi hành luật

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật đối với các đơn vị trong Công an nhân dân và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an.

Sáng 3/6/2024, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật đối với các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Các bộ, ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm kiểm tra việc thi hành Luật và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật trong bộ, ngành, địa phương mình./.

Thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) Với 459 đại biểu biểu quyết tán thành (chiếm 94,44%), sáng 29/6, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).