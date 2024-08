Triển khai thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sỹ chưa xác định được danh tính

Lấy mẫu hài cốt liệt sỹ để giám định ADN. (Ảnh: Trung tâm Giám định ADN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND về việc triển khai công tác thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sỹ chưa xác định được danh tính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm quán triệt về chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trong thực hiện chính sách tìm kiếm, xác định liệt sĩ chưa xác định danh tính để tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Rà soát, xác minh thông tin thân nhân gia đình liệt sỹ và thu thập, cập nhật, điều chỉnh thông tin thân nhân gia đình liệt sỹ vào hệ thống theo diện “thân nhân liệt sỹ” và thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú, an sinh xã hội cho công dân. Qua đó, xây dựng Cơ sở dữ liệu Căn cước có thể tích hợp, chia sẻ đầy đủ thông tin ADN hài cốt liệt sĩ đồng bộ có thể thực hiện tích hợp, đối sánh, truy nguyên thông tin nhân thân của các liệt sỹ chưa xác định được thông tin. Thời gian thực hiện trong năm 2024 và 2025.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan theo hướng dẫn của Bộ, ngành chủ quản tiến hành rà soát, thống kê danh sách thông tin hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính và nhân thân gia đình có liệt sỹ chưa xác định được thông tin hài cốt có thể thu mẫu đối sánh. Phối hợp Công an Thành phố và các tổ chức chính trị -xã hội trong thực hiện rà soát, làm sạch thông tin nhân thân liệt sỹ, tạo lập kho dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và trong quá trình triển khai thu mẫu, vận chuyển mẫu…

Cùng với đó, phối hợp các đơn vị rà soát hiện trạng hài cốt liệt sỹ gồm các trường hợp đang được quy tập, các trường hợp chưa được quy tập về các nghĩa trang liệt sỹ mà sẽ có phương án quy tập. Ưu tiên thu nhận cho thân nhân liệt sỹ cao tuổi và các trường hợp sức khoẻ yếu sau đó sẽ triển khai với các trường hợp tiếp theo; đặc biệt là các trường hợp là mẹ liệt sỹ.

Hà Nội giao Công an Thành phố phối hợp với các Tổ công tác thu thập phiếu khảo sát và thu thập, vận chuyển mẫu trên địa bàn đảm bảo an ninh, an toàn. Tổ chức thu nhận căn cước, thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú an sinh xã hội cho công dân trên địa bàn và cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính phục vụ công tác chung.

Thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp huyện chủ trì, chỉ đạo cơ quan lao động thương binh và xã hội, các đơn vị có liên quan và Ủy ban Nhân dân cấp xã phối hợp lực lượng Công an cùng cấp triển khai thực hiện rà soát, tổng hợp thông tin theo Phiếu khảo sát xác định người có huyết thống theo dòng mẹ với liệt sỹ cần xác định danh tính hài cốt và tự nguyện cung cấp mẫu sinh phẩm của cá nhân trong quá trình cấp căn cước để phục vụ lưu trữ, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát hiện trạng hài cốt liệt sỹ bao gồm các trường hợp đang được quy tập, các trường hợp chưa được quy tập về các nghĩa trang đang quản lý trên địa bàn…

“Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thu thập phiếu khảo sát, phối hợp Công an cấp xã, Tổ chuyển đổi số cộng đồng thực hiện và cùng chịu trách nhiệm về dữ liệu thông tin liệt sỹ, thông tin người hưởng trợ cấp của liệt sỹ và thông tin thân nhân liệt sỹ trên địa bàn,” công văn nêu rõ.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu quá trình thực hiện đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng đề ra. Đảm bảo kinh phí thực hiện trong đó khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ chưa xác định được thông tin.

Cùng với đó, xác định cụ thể các mức độ ưu tiên thu nhận dữ liệu ADN của thân nhân liệt sỹ, chưa xác định được danh tính theo thứ tự gồm: Mẹ liệt sỹ, thân nhân bên ngoại của liệt sỹ từ cao đến thấp. Đặc biệt là những trường hợp tuổi cao sức yếu cần có phương án thu nhận dữ liệu ADN gấp./.