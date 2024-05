Triều Tiên tổ chức hội nghị toàn quốc ngành công an lần đầu tiên sau 12 năm

Đồn công an địa phương là tổ chức cấp thấp nhất thuộc Bộ Công an Triều Tiên, có nhiệm vụ duy trì an ninh công cộng và bảo vệ tính mạng của người dân.

Triều Tiên tổ chức Hội nghị lãnh đạo các đồn công an toàn quốc lần thứ 5 từ ngày 30/4 đến 1/5 tại Bình Nhưỡng. (Nguồn: Yonhap)

Ngày 1/5, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Triều Tiên đã tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ 5 của người đứng đầu các đồn công an địa phương.

Hội nghị diễn ra ở Bình Nhưỡng từ ngày 30/4-1/5. Đây là lần đầu tiên Triều Tiên triệu tập một cuộc họp như vậy kể từ tháng 11/2012.

Đồn công an địa phương là tổ chức cấp thấp nhất thuộc Bộ Công an Triều Tiên, có nhiệm vụ duy trì an ninh công cộng và bảo vệ tính mạng của người dân.

Hội nghị nhìn lại công việc trong 12 năm qua kể từ khi hội nghị lần thứ 4 được tổ chức và thảo luận những giải pháp cụ thể nhằm tạo bước chuyển biến mang tính cách mạng trong nước, thông qua việc nâng cao hiệu quả công tác của các đồn công an, các đơn vị trực tiếp chiến đấu và đảm bảo các nền tảng chính để bảo vệ người dân.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Công an Ri Thae-sop kêu gọi nâng cao vai trò của các đồn công an địa phương như là “nền tảng trọng yếu” đảm bảo an sinh xã hội.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang đẩy mạnh chiến dịch thắt chặt kỷ cương xã hội.

Trong những năm gần đây, nước này đã thông qua luật nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ, bao gồm luật ban hành năm 2020 nhằm "bác bỏ tư tưởng và văn hóa phản động" và luật được thông qua năm 2023 để bảo vệ phương ngữ và văn hóa Bình Nhưỡng./.

