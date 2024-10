Trung Quốc sẽ triển khai gói kích thích kinh tế quy mô lớn

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trung Quốc sẽ triển khai gói chính sách kích thích tài chính tăng cường trong thời gian tới để hỗ trợ nền kinh tế.

Nước này sẽ phát hành trái phiếu đặc biệt trị giá 2.300 tỷ nhân dân tệ , tương đương khoảng 325,5 tỷ USD, trong vòng 3 tháng tới nhằm kích thích nền kinh tế.

Tân Hoa xã dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Lam Phật An (Lan Fo'an) tại buổi họp báo ngày 12/10 cho biết hiện tại Trung Quốc đang tăng cường sử dụng trái phiếu kho bạc bổ sung và sẽ phát hành trái phiếu kho bạc đặc biệt với kỳ hạn dài hơn.

Trong 3 tháng tới, Trung Quốc có thể phát hành quỹ trái phiếu đặc biệt có giá trị tổng cộng 2.300 tỷ nhân dân tệ.

Theo quan chức hàng đầu ngành tài chính Trung Quốc, đợt phát hành này nhằm hỗ trợ thị trường bất động sản, bổ sung vốn cho các ngân hàng nhà nước có quy mô lớn và triển khai các chương trình trợ cấp cho người có thu nhập thấp.

Riêng đối với thị trường bất động sản, Bộ trưởng Tài chính cho biết nước này sẽ triển khai các công cụ chính sách khác, bao gồm chính sách thuế và các "quỹ đặc biệt" để vực dậy lĩnh vực này.

Trung Quốc đang đẩy mạnh nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa đà phục hồi kinh tế mặc dù chứng kiến những dấu hiệu tích cực kể từ sau đại dịch COVID-19.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt khoảng 5%. Tuy nhiên, các biện pháp siết chặt kiểm soát bất động sản của Trung Quốc trong thời gian qua đang khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản lao đao.

Trong khi đó, tiêu dùng vốn là lĩnh vực mà Chính phủ Trung Quốc đã xác định là một động lực tăng trưởng quan trọng vẫn còn yếu trong toàn bộ nền kinh tế. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã công bố một loạt biện pháp kích kinh tế, bao gồm cắt giảm lãi suất và nới lỏng các quy định về mua nhà.

Cùng ngày, Tân Hoa xã đưa tin, các ngân hàng thương mại nhà nước có quy mô lớn của Trung Quốc ngày 12/10 đã công bố các biện pháp chi tiết nhằm điều chỉnh lãi suất đối với các khoản vay thế chấp còn tồn đọng, phù hợp với chính sách của ngân hàng trung ương nước này nhằm ổn định thị trường bất động sản.

Theo thông báo của các ngân hàng này, việc điều chỉnh sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 25/10. Trong số đó có Ngân hàng Công thương Trung Quốc (tên giao dịch quốc tế là Industrial and Commercial Bank of China), Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (Agricultural Bank of China), Ngân hàng Trung Quốc (Bank of China) và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (China Construction Bank).

Hồi tháng 9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC, tức Ngân hàng trung ương Trung Quốc) đã yêu cầu các ngân hàng thương mại hạ lãi suất đối với các khoản vay thế chấp mua nhà để giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho những người mua bất động sản./.

Giới đầu tư chờ đợi gói kích thích 2.000 tỷ nhân dân tệ của Trung Quốc Các chuyên gia kỳ vọng Trung Quốc sẽ đưa ra gói kích thích tài khóa mới trong vòng sáu tháng tới nếu Bộ trưởng Tài chính Lam Phật An không thông báo về việc này trong cuộc họp báo sắp tới.