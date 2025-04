Standard Chartered hỗ trợ Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế

Với kinh nghiệm hoạt động vận hành tại rất nhiều các trung tâm tài chính quốc tế lớn như London, NewYord, HongKong, Dubai, Ấn Độ…, ông Bill Winter-Tổng Giám đốc Tập đoàn Standard Chartered cho biết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển và vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế này vận hành có hiệu quả và phát triển liên tục.

Đây là nội dung được nêu ra tại buổi tiếp và làm việc của Bộ trưởng Bộ Tài chính trưởng Nguyễn Văn Thắng với Tổng Giám đốc Tập đoàn Standard Chartered, ngày 3/4.

Tại đây, ông Bill Winter cho biết Standard Chartered là một trong những ngân hàng quốc tế đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Hoạt động đầu tư của Standard Chartered ngày gia tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây, qua đó đã khẳng định niềm tin và mong muốn hợp tác với Việt Nam trong tương lai.

Thời gian qua, ngân hàng đã tư vấn, hỗ trợ Việt Nam có thể định hình được xếp hạng tín nhiệm và mong muốn tiếp tục được hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này.

Thủ tướng: Cân nhắc việc xây dựng 1-2 trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cân nhắc việc xây dựng 1-2 trung tâm tài chính hoạt động đảm bảo các quy định của pháp luật Việt Nam, điều kiện, tiêu chuẩn, luật pháp quốc tế.

Ngân hàng Standard Chartered cũng đã hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp xanh, phát triển bền vững trên thế giới, vì vậy có thể tận dụng những công nghệ toàn cầu đó nhằm thu hút nhiều hơn nữa cộng đồng đầu tư nước ngoài để giúp Việt Nam có thể đạt mục tiêu giảm phát thải dòng bằng 0 vào năm 2050 (Việt Nam đã cam kết tại COP26).

Tổng Giám đốc Bill Winter cho biết Standard Chartered có thể thu hút nhiều hơn nữa cộng đồng đầu tư nước ngoài vào giúp Việt Nam. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Ngoài ra, ông Bill Winter cũng đánh giá cao những mục tiêu mà Việt Nam đề ra để tạo nên những cơ chế những cách thức và phương tiện về mặt thương mại, qua đó để thu hút các hoạt động đầu tư xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và các cơ chế khác để phục vụ cho mục tiêu này.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ những nét khái quát về tình hình kinh tế Việt Nam trong các tháng đầu năm, trong đó kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát đồng thời tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm và kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực. Bên cạnh đó, thị trường tiền tệ cũng cơ bản ổn định, tỷ giá được điều hành phù hợp với diễn biến thị trường đồng thời mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục xu hướng giảm. Điều này thúc đẩy cung ứng tín dụng ngay từ đầu năm và bảo đảm thanh khoản hệ thống ngân hàng.

Về thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ Việt Nam vẫn là địa điểm hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2024, Việt Nam thu hút gần 38,23 tỷ USD vốn FDI đăng ký và vốn FDI thực hiện đạt 25,35 tỷ USD (tăng 9,4% so với năm trước), đây là mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay). Riêng hai tháng đầu năm, thu hút FDI đạt 4,33 tỷ USD (tăng 48,6% so với cùng kỳ), vốn thực hiện đạt 1,26 tỷ USD (tăng 2% so với cùng kỳ). Ông cũng cho biết thời gian tới Việt Nam sẽ tập trung phát triển một số lĩnh vực về công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, công nghệ tài chính và kinh tế số, kinh tế xanh và phát triển bền vững… Đây là những lĩnh vực này phù hợp với định hướng tăng trưởng bền vững và cam kết của Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu…

Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Standard Chartered tiếp tục hỗ trợ kết nối các nhà đầu tư, tập đoàn quốc tế tham gia đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên nêu trên. Thêm vào đó, ông đề nghị ngân hàng Standard Chartered cùng phối hợp tổ chức các diễn đàn, đối thoại với cộng đồng các nhà đầu tư để trao đổi về các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Tài chính mong muốn Ngân hàng Standard Chartered sẽ thúc đẩy, khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư tham gia tích cực, tăng quy mô vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam. (Ảnh: BTC/Vietnam+)

Tư lệnh ngành Tài chính cam kết Bộ sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài để phát triển hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả, thành công và bền vững.

Mặt khác, Bộ trưởng cũng cho hay thời gian qua, đầu tư gián tiếp nước ngoài đã bổ sung nguồn vốn đầu tư giúp tăng quy mô vốn hóa thị trường tài chính, cải thiện cán cân thanh toán, tăng cường dự trữ ngoại hối cũng như thúc đẩy phát triển thị trường tài chính. Sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài đã làm tăng khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán, từ đó nâng cao tính thanh khoản của thị trường. Ông nhấn mạnh nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài đã giúp tăng tính thanh khoản của thị trường tài chính Việt Nam và giúp các nhà đầu tư trong nước mua bán chứng khoán dễ dàng hơn. Điều này đã góp phần vào sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán và sự phát triển của hệ thống tài chính đất nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính mong muốn Ngân hàng Standard Chartered sẽ thúc đẩy, khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài, các quỹ đầu tư tham gia tích cực, tăng quy mô vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào Việt Nam. Ông cũng đề nghị Standard Chartered chia sẻ kinh nghiệm từ các Trung tâm tài chính khu vực, đặc biệt là các bài học thành công trong việc thu hút ngân hàng và tổ chức tài chính toàn cầu cũng như hỗ trợ kết nối các đối tác, nhà đầu tư, chuyên gia trong lĩnh vực tài chính để cùng tham gia xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị ngân hàng Standard Chartered tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính trong công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia và hỗ trợ Việt Nam với vai trò là tư vấn của Chính phủ và cung cấp đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ./.