Trung tá Công an kịp thời cứu thanh niên có ý định tự tử

Người thanh niên tên là Y R. (24 tuổi, trú tại xã Đắk Wil) do có mâu thuẫn trong gia đình nên đã leo lên bệ đựng bồn nước của buôn định nhảy xuống đất tự tử.

Thời điểm Công an khống chế anh R trên bệ đựng bồn nước. (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 4/6, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa nhận được báo cáo về việc giải cứu một người dân có ý định tự tử tại xã biên giới Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Chiến sỹ công an đã trực tiếp trấn an, thuyết phục và giải cứu người dân là Trung tá Nguyễn Ích Hiếu, Phó Trưởng Công an xã Đắk Wil.

Vào khoảng 17 giờ 50 ngày 3/6, Công an xã Đắk Wil nhận tin báo của người dân tại khu vực Buôn Trum, xã Đắk Wil có một nam thanh niên đứng trên bệ cao hơn 15m đang gào thét, dọa nhảy xuống mặt đất tự tử. Bệ cao là chân bồn của công trình cấp nước sạch sinh hoạt Buôn Trum.

Ngay lập tức, Công an xã Đắk Wil đã đến hiện trường để vận động, thuyết phục người này từ bỏ ý định. Tuy nhiên, thanh niên trên không nghe và tiếp tục leo ra khỏi hành lang an toàn của bệ đựng bồn nước.

Trước tình thế đó, trung tá Nguyễn Ích Hiếu, Phó trưởng Công an xã Đắk Wil đã leo lên bệ đựng bồn nước để thuyết phục, khuyên ngăn, trấn an tinh thần người này.

Khi áp sát thanh niên trên với khoảng cách an toàn, Trung tá Nguyễn Ích Hiếu và lực lượng Công an xã Đắk Wil đã nhanh chóng khống chế, đưa thanh niên này xuống mặt đất rồi bàn giao cho gia đình.

Người thanh niên tên là Y R. (24 tuổi, trú tại xã Đắk Wil). Do có mâu thuẫn trong gia đình nên Y R. đã leo lên bệ đựng bồn nước của buôn định nhảy xuống đất tự tử.

Ngày 4/6, người nhà anh Y. R đã gửi lời cảm ơn tới Công an xã Đắk Wil vì kịp thời có mặt, ngăn chặn hành động dại dột trên của anh Y R./.

Vụ cháy tại Gia Lai: Có dấu hiệu phóng hỏa, nghi phạm đã treo cổ tự tử Cơ quan Công an tỉnh Gia Lai nhận định vụ cháy phòng trọ tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, có dấu hiệu của việc phóng hỏa giết người, nguyên nhân có thể do ghen tuông.