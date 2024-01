Vụ cháy tại Gia Lai: Có dấu hiệu phóng hỏa, nghi phạm đã treo cổ tự tử

Cơ quan Công an tỉnh Gia Lai nhận định vụ cháy phòng trọ tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, có dấu hiệu của việc phóng hỏa giết người, nguyên nhân có thể do ghen tuông.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 người tử vong. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 9/1 tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, bước đầu, Cơ quan Công an nhận định vụ cháy phòng trọ có dấu hiệu của việc phóng hỏa, giết người, nguyên nhân có thể do ghen tuông.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thông tin ban đầu xác định ba nạn nhân trong vụ việc được xác định là bà Nguyễn Thị Tuyết V. (45 tuổi), em Trịnh Thị Khánh H. (15 tuổi, con gái bà V., cùng trú phường An Phước, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) và người đàn ông tên Nguyễn Thành T. (trú thành phố Pleiku, bạn trai bà V.).

Qua điều tra, Công an xác định trước đây, bà Tuyết V. có quan hệ tình cảm với ông N.T.N (52 tuổi, trú thị xã An Khê). Thời gian gần đây, bà Tuyết V. có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Thành T.

Cơ quan Công an nhận định vụ cháy khiến ba người tử vong trong phòng trọ có dấu hiệu của việc phóng hỏa, giết người.

Nghi phạm chính trong vụ việc là ông N.T.N, nguyên nhân có thể do ghen tuông.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện ông N.T.N (52 tuổi, trú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tử vong trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ trên địa bàn thị xã An Khê - cách hiện trường vụ hỏa hoạn khoảng gần 1km.

Như tin đã đưa, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 9/1, một phòng trọ trên đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tân, thị xã An Khê xảy ra vụ cháy lớn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy. Đến khoảng 2 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Sau khi đám cháy được dập tắt, Công an phát hiện thi thể ba người gồm bà Nguyễn Thị Tuyết V., em Trịnh Thị Khánh H. và ông Nguyễn Thành T./.

