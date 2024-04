Tuần lễ Ẩm thực truyền thống Huế 2024: Hoạt động hấp dẫn du khách dịp lễ 30/4

Bún bò Huế được giới thiệu tại Lễ hội 100 món Ẩm thực đường phố Huế năm 2022. (Ảnh: Tường Vi/ TTXVN)

Tuần lễ Ẩm thực truyền thống Huế 2024 sẽ diễn ra từ ngày 27/4/2024 đến hết ngày 01/5/2024 với chủ đề "Ẩm thực Huế với bốn phương" ở khu vực công viên Thương Bạc, hứa hẹn sẽ là một trong những hoạt động hấp dẫn dành cho du khách đến Huế trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Hoạt động này được Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực Huế, hướng đến sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn và được tổ chức thường niên để phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế mỗi lần đến Huế.

Với sự tham gia của các gian hàng ẩm thực đến từ các tỉnh thành trong cả nước, Tuần lễ Ẩm thực truyền thống Huế sẽ là một chương trình chuyên sâu, hấp dẫn về văn hóa ẩm thực Huế và mọi miền của đất nước, hứa hẹn mang đến cho du khách và người dân địa phương những trải nghiệm mới, thú vị về ẩm thực truyền thống và ẩm thực đương đại Việt Nam.

Đến với tuần lễ này, người yêu ẩm thực được trải nghiệm "Không gian ẩm thực truyền thống Huế" với ẩm thực dân gian và cung đình; Khám phá những tinh hoa của món ăn ba miền tại "Không gian ẩm thực Huế với bốn phương"; Thưởng thức sự hòa quyện giữa ẩm thực truyền thống và hiện đại tại "Không gian ẩm thực đương đại"…

Người dân, du khách còn được đón xem các phần trình diễn điêu luyện của các Master Chef, các nghệ nhân ẩm thực Việt Nam tại "Không gian trải nghiệm, thưởng thức, trình diễn ẩm thực."

Cùng với các hội thi, hoạt động giải trí, trình diễn, giao lưu văn hóa ẩm thực sẽ được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra Tuần lễ Ẩm thực truyền thống Huế.

Tuần lễ Ẩm thực truyền thống Huế 2024 cũng là một trong những hoạt động nhằm định hướng đưa Huế trở thành một trong những thành phố thành viên của Mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực sáng tạo ẩm thực vào năm 2025.

Năm 2023, trang web Taste Atlas chuyên về ẩm thực nổi tiếng thế giới đã công bố danh sách "Những thành phố có đồ ăn ngon nhất thế giới 2023 - Best Food Cities in the World" nhằm vinh danh nền ẩm thực địa phương của các điểm đến.

Thành phố Huế vinh dự được đánh giá xếp hạng thứ 28 trong các thành phố có các món ăn ngon trên thế giới.

Ẩm thực Huế được các chuyên gia và thực khách quốc tế chấm 4,56/5 điểm. Các món ăn nổi tiếng nhất được nhắc đến đầu tiên gồm bún bò, bánh bột lọc, cơm hến, nem lụi, chè, bánh nậm, bánh phu thê, tôm chua.

Trong số gần 3.000 món ăn của cả nước, ẩm thực Huế đã chiếm hơn 65%, với hai dòng ẩm thực chủ đạo là Ẩm thực cung đình và Ẩm thực dân gian Huế.

Có thể nói, người Huế đến với ẩm thực không theo cái nghĩa sinh học giản đơn, mà thưởng thức bằng cả khứu giác, thị giác và cả… thính giác.

Sáu món ăn tiêu biểu, ngon khó cưỡng của ẩm thực Thừa Thiên-Huế Sáu món ẩm thực của Thừa Thiên-Huế đã được VCCA vinh danh món ăn tiêu biểu bao gồm bún bò Huế, chè bột lọc bọc heo quay, cơm hến, bánh lọc, vả trộn hoa màu chay, cơm hấp lá sen chay.

Chính trong sự đa dạng của nguồn nguyên vật liệu, từ dân dã cho tới sơn hào hải vị, và điểm đặc biệt nhất chính là bàn tay, tâm huyết và tài năng của các thế hệ, từ bình dân cho tới quý tộc thượng lưu, cung đình đã nâng tầm văn hóa ẩm thực Huế lên một đẳng cấp vượt trội./.