Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, năm 2026, Nhà xuất bản Thông tấn thuộc Thông tấn xã Việt Nam biên soạn, xuất bản 2 cuốn sách ảnh “Người Rơ Măm ở Việt Nam” và “Người Thổ ở Việt Nam” kịp thời ra mắt bạn đọc đúng vào Tuần Văn hoá đại đoàn kết dân tộc (18-24/11/2026). Đây là cuốn sách thứ 47 và 48 nằm trong bộ sách ảnh về 54 dân tộc Việt Nam do Nhà xuất bản Thông tấn biên soạn, xuất bản.

Cuốn sách ảnh “Người Rơ Măm ở Việt Nam”

Cuốn sách ảnh “Người Rơ Măm ở Việt Nam” được biên soạn từ nhiều nguồn ảnh tư liệu cùng với phần bài viết cô đọng của Tiến sỹ Trần Quốc Hùng, Viện Dân tộc học đã phác họa những hình ảnh chân thực, sinh động về con người, đời sống và các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng tộc người Rơ Măm.

Qua từng bức ảnh trong cuốn sách, độc giả có thể cảm nhận được những câu chuyện về nguồn gốc tộc người, bản làng, nhà ở, trang phục, trang sức, phong tục tập quán, lễ hội và vẻ đẹp giản dị của cuộc sống nơi đại ngàn Tây Nguyên.

Người Rơ Măm thuộc nhóm ngôn ngữ Môn-Khmer, là một trong 16 dân tộc thiểu số rất ít người ở Việt Nam. Theo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, người Rơ Măm có số dân khoảng 639 người, phần lớn sinh sống tập trung tại làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (nay là làng Le, xã Mô Rai, tỉnh Quảng Ngãi).

Sở hữu kho tàng văn hóa truyền thống độc đáo, đậm đà bản sắc Tây Nguyên, đời sống tinh thần của người Rơ Măm gắn liền với phong tục, tập quán, lễ hội, mà đáng chú ý là các lễ hội như Lễ mở cửa kho lúa, Lễ mừng lúa mới, Lễ mừng nhà rông... Âm thanh trầm hùng của cồng chiêng Tây Nguyên hòa quyện cùng những điệu múa xoang uyển chuyển và men rượu cần nồng ấm trong các lễ hội tạo nên một không khí vừa thiêng liêng, huyền bí, vừa đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong không gian văn hóa ấy, hình ảnh ngôi nhà rông mái cao vút mang biểu tượng sức mạnh cộng đồng, kho tàng sử thi và dân ca truyền miệng giàu tính nhân văn cùng với các gam màu thổ cẩm đỏ, đen, trắng đặc trưng được dệt thủ công tinh xảo càng tôn lên vẻ đẹp độc đáo của một nền văn hóa giàu bản sắc. Trải qua thời gian, những giá trị văn hóa nguyên bản ấy vẫn được đồng bào trân trọng gìn giữ, góp phần làm phong phú thêm bức tranh đa sắc màu của đại gia đình 54 dân tộc Việt Nam.

Cuốn sách ảnh “Người Thổ ở Việt Nam”

Cuốn sách ảnh “Người Thổ ở Việt Nam” tập hợp những hình ảnh chân thực và sinh động, cùng với phần bài viết gồm nhiều tư liệu khảo cứu giá trị của nhà Dân tộc học lão thành Chu Thái Sơn, phản ánh nhiều phương diện trong đời sống tộc người từ nguồn gốc, sự phân bố dân cư; bản làng, nhà ở; nguồn sống; y phục, trang sức cho đến phong tục-tập quán, lễ hội tiêu biểu...

Nếu người Rơ Măm mang đậm bản sắc văn hóa Tây Nguyên thì người Thổ lại sở hữu một nền văn hóa được ví như điểm giao thoa giữa văn hóa Việt cổ và sắc thái đại ngàn Tây Bắc. Người Thổ là một trong bốn tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Việt-Mường, cư trú chủ yếu ở vùng trung du và miền núi hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa.

Đời sống tâm linh của người Thổ gắn bó mật thiết với tín ngưỡng nông nghiệp lúa nước, thể hiện rõ nét qua tục thờ cúng tổ tiên, Thành hoàng làng cùng các lễ hội truyền thống quan trọng như Lễ cầu mùa và Lễ mừng cơm mới nhằm tạ ơn trời đất đã ban cho mưa thuận gió hòa.

Trong không gian văn hóa cộng đồng, dưới những nếp nhà sàn thoáng đãng tựa lưng vào sườn đồi, đời sống tinh thần của người Thổ càng thêm rộn ràng với các làn điệu hát ru, hát ví, hát giao duyên hòa nhịp cùng tiếng dỗ ống nứa của điệu múa sạp hay các trò chơi dân gian như đánh đu, ném còn.

Sắc màu văn hóa của người Thổ còn được tỏa sáng qua đôi bàn tay khéo léo đan võng gai, dệt thổ cẩm tạo nên bộ trang phục truyền thống duyên dáng của người phụ nữ với áo cánh ngắn, yếm đào cùng chiếc váy đen thêu cạp sặc sỡ, và chế biến những món ẩm thực dân dã mà đậm đà hương vị núi rừng. Tinh thần cố kết cộng đồng bền chặt cùng những giá trị văn hóa mộc mạc nhưng giàu tính nhân văn luôn được người Thổ gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Để góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, đồng thời hoàn thiện bộ sách ảnh về 54 dân tộc Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tấn đã dành nhiều tâm huyết cho việc xuất bản hai cuốn sách ảnh về người Rơ Măm và người Thổ.

Đây là thành quả sau quá trình miệt mài sưu tầm tư liệu, tra cứu, biên soạn của các biên tập viên Nhà xuất bản cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ phóng viên Thông tấn xã Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Hai cuốn sách ảnh về người Rơ Măm và người Thổ được xuất bản gửi gắm khát vọng lưu giữ những mạch nguồn di sản quý báu của dân tộc để những giá trị văn hóa tốt đẹp ấy mãi được trân trọng và tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở Tây Nguyên Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh muốn Tây Nguyên phát triển phải xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, phát huy sức mạnh các dân tộc, tôn giáo và đồng thuận trong nhân dân.