Từ những vườn càphê, sầu riêng mang lại cuộc sống ngày càng khấm khá đến các hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết, xã Ea Knuếc (Đắk Lắk) đang từng ngày đổi thay bằng những việc làm thiết thực.

Đặc biệt, sáng kiến tổ chức diễn đàn “Sống trong lòng dân” đã tạo không gian đối thoại gần gũi giữa cán bộ, đảng viên với người dân, giúp chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở, kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh và thực hiện tốt hơn trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Sức sống mới ở buôn Ta Ra

Trong tiếng cồng chiêng rộn ràng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra tại 17 thôn, buôn, xã Ea Knuếc như bừng lên sức sống mới. Những ché rượu cần, điệu múa, tiếng giã gạo truyền thống gợi nhắc nếp sinh hoạt lâu đời của đồng bào.

Bên niềm vui hội ngộ, câu chuyện được bà con hào hứng chia sẻ còn là sự đổi thay trong cuộc sống, khi những vườn càphê, sầu riêng cho thu nhập khá, nhiều gia đình từng bước vươn lên làm giàu

Bà H’Tươi Niê, nguyên Bí thư Chi bộ buôn Ta Ra, là một trong những điển hình phát triển kinh tế từ cây càphê, sầu riêng. Gia đình bà hiện đã mua sắm được ô tô, con trai đi du học ở nước ngoài. Từng trải qua những năm tháng khó khăn, bà hiểu rõ giá trị của sự đổi thay hôm nay.

Theo bà H’Tươi, trước đây, điều kiện kinh tế hạn chế, người dân dù mong muốn cũng khó tổ chức những hoạt động cộng đồng đông vui. Nay cuộc sống khấm khá, bà con có điều kiện đóng góp, cùng tổ chức ngày hội, gìn giữ phong tục và chăm lo công việc chung. Điều khiến bà phấn khởi không chỉ là sự cải thiện đời sống vật chất mà còn là tinh thần đoàn kết, sự gắn bó giữa các gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư.

Già làng uy tín Y Brăk Knul, là một trong những trung tâm đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế của buôn Ta Ra, xã Ea Knuếc, vừa thu hoạch được mùa vụ càphê 2026. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Cũng tại buôn Ta Ra, già làng uy tín Y Brăk Knul là điển hình làm kinh tế từ cây càphê và sầu riêng. Gia đình ông hiện đã sắm được hai ôtô, nhà cửa khang trang. Tuy nhiên, điều ông tâm đắc hơn cả là tinh thần học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất giữa bà con trong buôn.

Già làng Y Brăk Knul chia sẻ: “Trước đây, việc canh tác còn nhiều hạn chế, người dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Khi có điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật, bà con bắt đầu học cách chăm sóc cây trồng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm."

Đặc biệt, sự gắn bó giữa đồng bào dân tộc tại chỗ với người Kinh từ nơi khác đến sinh sống đã tạo điều kiện để người dân trao đổi kinh nghiệm sản xuất.

Theo ông Lâm Ngọc Đức, ngày hội là dịp các thế hệ gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời khơi dậy trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa của buôn làng. Bởi cùng với phát triển kinh tế, bản sắc văn hóa chính là sợi dây gắn kết cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Ta Ra còn mang một nét đẹp riêng của buôn làng có đông đồng bào theo Công giáo. Những ngôi nhà khang trang, đường làng gọn gàng, sạch đẹp hòa cùng nếp sống đoàn kết giữa đồng bào theo đạo, không theo đạo và các tôn giáo khác, tạo nên một cộng đồng gắn bó, giàu bản sắc.

Không chỉ phát triển kinh tế hộ gia đình, người dân Ta Ra còn từng bước xây dựng những sản phẩm mang tên buôn làng như, càphê Ta Ra, sầu riêng, mắcca Ta Ra, rượu cần Ta Ra, thổ cẩm Ta Ra…Những sản phẩm ấy vừa mang giá trị kinh tế, vừa gửi gắm nét văn hóa riêng của cộng đồng trên hành trình phát triển.

Về tận buôn làng nghe dân nói

Tối 12/11, diễn đàn “Sống trong lòng dân” được tổ chức tại buôn Briêng trong chương trình “Tháng nghe dân nói.” Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận cùng ngồi với già làng và bà con bên bếp lửa, quanh ché rượu cần tại nhà sinh hoạt cộng đồng.

Từ câu chuyện đoàn kết làm kinh tế ở Ta Ra, cách làm tại Briêng mở ra một hướng dân vận gần gũi: Cán bộ về tận buôn nghe dân nói. Bà con kiến nghị sửa đường, bổ sung điện chiếu sáng, đèn tín hiệu tại điểm giao cắt ra Quốc lộ 26, khơi thông thoát nước, kênh mương sản xuất, thu gom rác và phòng cháy, chữa cháy.

Ông Yzim Knul phản ánh mương thoát nước bị lấp, ảnh hưởng việc đi lại của đồng bào. Già làng Êmơi Êban đề nghị chỉnh trị hồ chứa nước, hỗ trợ sản xuất và giữ gìn vệ sinh, nếp sống chung của buôn làng.

Đáng chú ý, người dân còn đề xuất được hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ đăng ký mã số vùng trồng sầu riêng để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Những kiến nghị này cho thấy bà con không chỉ quan tâm đến ổn định đời sống mà còn mong muốn nâng cao chất lượng, giá trị nông sản, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ

Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã yêu cầu, các bộ phận chức năng xem xét kiến nghị ngay tại diễn đàn. Hoạt động cũng gắn với hướng dẫn chuyển đổi số, hỗ trợ sinh kế cho hộ khó khăn.

Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Nhân dân xã Ea Knuếc trao tặng tivi, máy vi tính cho buôn Briêng tại những Diễn đàn Sống trong lòng dân, giúp đồng bào chuyển đổi số. (Ảnh: Kha Phạm/TTXVN)

Bí thư Đảng ủy xã Ea Knuếc Ngô Thị Minh Trinh cho biết: “Người đồng bào rất ngại có ý kiến trên những diễn đàn, cuộc họp ở hội trường. Chúng tôi muốn cán bộ và chính quyền về tận thôn, buôn để lắng nghe, thấu hiểu và gần gũi bà con hơn.”

Theo Bí thư Đảng ủy xã, dù lần đầu tổ chức tại một buôn có 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, diễn đàn nhận được sự hưởng ứng tích cực. Không khí gần gũi giúp bà con mạnh dạn trao đổi những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và xây dựng buôn làng.

Ea Knuếc có 23 dân tộc cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 44% dân số. Nhiều cán bộ cơ sở thông thạo tiếng đồng bào, giúp việc trao đổi, nắm bắt nguyện vọng thuận lợi hơn. Ngôn ngữ trở thành nhịp cầu đưa chính quyền đến gần người dân. Theo bà Trinh, biết thêm tiếng đồng bào bản địa không chỉ thuận lợi trong giao tiếp, xử lý công việc mà còn giúp cán bộ hiểu hơn tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Không dừng lại ở việc lắng nghe, xã Ea Knuếc còn gắn công tác dân vận với chuyển đổi số. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu tiếp cận dịch vụ công trực tuyến của người dân ngày càng lớn.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, xã triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, từng bước đưa máy tính, tivi đến nhà văn hóa thôn, buôn, đồng thời tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng các thiết bị và ứng dụng công nghệ trong đời sống.

Diễn đàn “Sống trong lòng dân” cũng gắn hoạt động đối thoại với chăm lo đời sống người dân. Tại buôn Briêng, lãnh đạo xã nhận đỡ đầu hai hộ nghèo là gia đình ông Y Thái Êban và bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, hướng tới hỗ trợ các gia đình từng bước ổn định cuộc sống hỗ trợ gia đình khó khăn vật nuôi gà giống để phát triển. Sau đó, từ số gà giống này sẽ được luân phiên hỗ trợ những hộ gia đình khác.

Ông Lê Văn Cường, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đánh giá diễn đàn "Sống trong lòng dân” đang thực hiện tại xã Ea Knuếc thể hiện sự gắn bó của cán bộ với người dân, cần được phát huy, nhân rộng. Song điều bà con chờ đợi hơn cả là những kiến nghị được giải quyết, khó khăn trong sản xuất và đời sống được tháo gỡ. Kết quả sau đối thoại mới là thước đo niềm tin của nhân dân.

Từ những vườn càphê, sầu riêng ở buôn Ta Ra đến những cuộc đối thoại gần gũi tại buôn Briêng, tinh thần đại đoàn kết ở Ea Knuếc đang được bồi đắp bằng những việc làm cụ thể. Người dân cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa; cán bộ, chính quyền về tận buôn làng lắng nghe, đồng hành và tháo gỡ khó khăn.

Tiếng cồng chiêng ngày hội rồi sẽ lắng xuống nhưng những công việc chăm lo đời sống, xây dựng buôn làng vẫn tiếp diễn mỗi ngày. Đó cũng là cách để tinh thần ‘Sống trong lòng dân’ không chỉ dừng lại ở một diễn đàn mà trở thành phương châm hành động của mỗi cán bộ cơ sở./.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng vùng biên giới Lai Châu phát triển Dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Phong Thổ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mong muốn đồng bào các dân tộc tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng vùng biên giới ngày càng phát triển.