Tuyên án tử hình đối tượng sát hại 3 người trong gia đình vợ

Bùi Vũ Khoa tại phiên tòa. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Ngày 16/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt bị cáo Bùi Vũ Khoa (24 tuổi, trú tại xã Tân Phong, thị Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) tử hình về tội "Giết người", 8 năm tù về tội "Cướp tài sản"; tổng hình phạt là tử hình.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, tính chất, mức độ, hành vi do bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả lớn, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong nhân dân. Khi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội thể hiện sự lạnh lùng, không do dự, nhẫn tâm giết chết 3 người trong một gia đình. Hành vi của bị cáo là tội ác, mất hết nhân tính, không còn khả năng giáo dục, cải tạo… Do đó, tổng hình phạt tử hình là đúng người, đúng tội.

Nói lời sau cùng tại tòa, Bùi Vũ Khoa nói vì một phút nông nổi, ích kỷ và suy nghĩ sai lệch đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo xin lỗi người thân, gia đình bị hại và chấp nhận hình phạt.

Theo cáo trạng, Khoa cùng chị P.L.K (39 tuổi, trú tại ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) sống như vợ chồng tại nhà của cha mẹ chị K. Trong quá trình sống chung nhà, do cả 2 không có việc làm, Khoa bị cha mẹ chị K phàn nàn nên uất ức. Khúc mắc ngày càng lớn, Khoa nảy sinh ý định giết vợ “hờ” rồi tự tử để giải thoát cho cả hai.

Khoảng 7 giờ ngày 26/11/2023, lợi dụng lúc chị K ở trong phòng riêng, Khoa dùng tay siết cổ nạn nhân đến chết. Sau khi xác định chị K. đã tử vong, Khoa thay đổi ý định không tự sát mà giết chết cha mẹ chị K là ông P.V.S và bà T.T.G để thỏa mãn thù hận.

Đến 16 giờ cùng ngày, thấy bà G ngồi lựa củi phía sau nhà, Khoa dùng tay siết cổ bà đến chết. Sau đó, Khoa kéo thi thể nạn nhân ra ao nước sau nhà, rồi tiếp tục chờ thời cơ giết ông S.

Khoảng 1 giờ sau, Khoa dùng búa và gậy gỗ sát hại ông S trong phòng ngủ. Sau khi gây án, Khoa khóa cửa nhà, lấy xe máy, điện thoại cùng 72 triệu đồng của gia đình rồi rời khỏi hiện trường.

Trưa 4/12/2023, con gái ông S là P.T.V (38 tuổi, ngụ phường 6, thành phố Cà Mau) về nhà cha mẹ. Đến nơi, thấy nhà khóa cửa và phát hiện mùi hôi, linh tính có chuyện chẳng lành, chị đã báo với hàng xóm và chính quyền địa phương.

Khi lực lượng chức năng phá cửa vào nhà kiểm tra thì phát hiện ông S và chị K đều tử vong tại phòng riêng, còn thi thể bà G được phát hiện cách nhà khoảng 50m.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bắt Bùi Vũ Khoa khi đối tượng đang di chuyển trên Quốc lộ 1A hướng Bạc Liêu-Cà Mau./.

An Giang: Bắt đối tượng giết người rồi tạo hiện trường giả Nguyễn Văn Bảy là hung thủ gây ra vụ án mạng tại xã Phú Hưng (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), rồi tạo hiện trường giả nạn nhân say rượu té ngã dẫn đến tử vong, nhằm né tránh bị phát hiện.