Công an thành phố Hà Nội trao giải thưởng tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2023.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh các cá nhân được vinh danh là những tấm gương điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; là hạt nhân trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên.

Thành tích và chiến công của các cá nhân được tuyên dương thể hiện sự đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, lòng dũng cảm và là động lực để các thế hệ thanh niên Công an Thủ đô phấn đấu vươn lên.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” được Công an thành phố triển khai từ năm 2007. Qua 17 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 173 thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu; trong đó có 6 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, 20 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu, 14 cá nhân được trao tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. Nhiều Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu đã được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo các cấp (trong đó có 01 cấp Cục, 10 cấp Phòng và 83 cấp Đội).

Ông Trung yêu cầu các đơn vị thuộc Công an Hà Nội tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên được thử thách, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, phát huy tài năng, cống hiến sức trẻ và phát triển.

"Đối với các cá nhân được tuyên dương cần tiếp tục tu dưỡng, học tập, phấn đấu đạt nhiều thành tích, lập nhiều chiến công hơn nữa; thể hiện rõ nét hơn hình ảnh của thanh niên Công an Thủ đô trong thời kỳ Chuyển đổi Số và chủ động hội nhập quốc tế để xứng đáng với phần thưởng đã được trao tặng," ông Trung nhấn mạnh./.

Trung úy Lê Việt An - Cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần, Công an quận Hà Đông chia sẻ tại Lễ tuyên dương. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Danh sách 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu năm 2023: 1. Đại úy Lê Quang Vượng - Cán bộ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hoàng Mai. 2. Đại úy Công Chí Dũng - Cán bộ Đội Tham mưu (Đội 1), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. 3. Đại úy Nguyễn Đình Chiểu - Cán bộ Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm. 4. Đại úy Nguyễn Thanh Tùng - Cán bộ Đội An ninh các vấn đề xã hội khác (Đội 4), Phòng An ninh đối nội. 5. Thượng úy Nguyễn Duy Tuấn - Cán bộ Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 6. Thượng úy Bùi Văn Tuân - Cán bộ Đội Tham mưu An ninh (Đội 2), Phòng Tham mưu. 7. Đại úy Nguyễn Chí Thịnh - Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Hoài Đức. 8. Trung úy Lê Việt An - Cán bộ Đội Chính trị - Hậu cần, Công an quận Hà Đông. 9. Trung úy Ngô Tiến Đức - Cán bộ Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 4), Phòng Cảnh sát hình sự. 10. Đại úy Hà Văn Duy - Bí thư Đoàn cơ sở Trại Tạm giam số 1 (PC11A), cán bộ Đội Tham mưu (Đội 1), Trại Tạm giam số 1./.