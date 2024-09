Tuyên Quang: 2 người bị nước lũ cuốn trôi, thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão

Trong 24 giờ qua (từ 19 giờ ngày 7/9 đến 17 giờ ngày 8/9), các khu vực trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được từ 90mm đến 150mm. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trong 24 giờ qua (từ 19 giờ ngày 7/9 đến 17 giờ ngày 8/9), các khu vực trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa đo được từ 90mm đến 150mm.

Trên địa bàn các huyện đã xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, ven sông suối, lũ cục bộ trên các suối nhỏ gây thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Mưa lớn làm nước lũ dâng cao khiến anh Nguyễn Văn Nhúc (sinh năm 1994) và con gái Nguyễn Bảo Trang (5 tuổi) ở thôn Cầu Cao, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên khi đi xe máy đến cầu tràn thôn Cầu Treo, xã Yên Thuận thì bị nước lũ cuốn trôi, hiện tại chưa tìm thấy các nạn nhân.

Bão số 3 cũng làm 141 nhà bị tốc mái, taluy sạt lở vào nhà; hơn 1.239ha lúa, hơn 314ha ngô, rau màu bị ảnh hưởng; hơn 165 ha cây lâm nghiệp, 1.993 cây xanh, 26 cột điện 0,4Kv bị gẫy đổ và 2 tuyến đường điện bị hư hỏng…

Nhằm khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Yên đang tập trung chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn tìm kiếm người bị mất tích.

Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố cũng đang khẩn trương kiểm tra, thống kê cụ thể tình hình thiệt hại do thiên tai, khắc phục hậu quả, bảo đảm sản xuất, hỗ trợ ổn định đời sống cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng do thiên tai; đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị sạt lở; tiếp tục kiểm tra, rà soát di chuyển kịp thời các hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất, đá đến nơi an toàn; tăng cường công tác thông tin, cảnh báo người dân thực hiện các biện pháp ứng phó; chủ động sử dụng ngân sách dự phòng để thực hiện việc khắc phục thiệt hại theo đúng quy định./.

