Tuyển sinh đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh: Điểm chuẩn xét tuyển sớm tăng

Thí sinh thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông chia vui cùng bạn vì làm tốt bài thi. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Cùng với xét kết quả thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, năm nay các trường đại học vẫn tiếp tục sử dụng nhiều phương thức xét tuyển sớm như xét học bạ, điểm thi đánh giá năng lực... để tuyển sinh đầu vào.

Từ trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2024, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển (tạm thời) đối với các phương thức xét tuyển sớm để thí sinh biết cơ hội vào đại học của mình.

So với năm trước, điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm có sự tăng khá mạnh ở một số ngành, trường.

Theo Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm năm nay tăng mạnh so với năm ngoái. Năm nay, đại học này có 3 phương thức xét tuyển sớm, gồm xét tuyển học sinh giỏi, xét học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Theo thống kê, điểm chuẩn các chương trình đào tạo đều tăng mạnh so với năm 2023.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn phương thức xét tuyển học sinh giỏi khoảng 48-83/100 điểm. Đây là điểm quy đổi từ điểm học bạ 5 học kỳ, điểm cộng chứng chỉ, giải thưởng...

Ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn cao nhất, tăng 6 điểm so với năm ngoái; ngành tăng mạnh nhất là ngành quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí, tăng 11 điểm. Phương thức xét học bạ có điểm chuẩn từ 49-85 điểm/100 điểm, ngành tăng cao nhất 9 điểm. Điểm chuẩn xét điểm thi đánh giá năng lực từ 800-995/1.200 điểm, ngành tăng cao nhất là 40 điểm.

Tại cơ sở Vĩnh Long, điểm trúng tuyển phương thức xét học sinh giỏi và xét học bạ lần lượt là 49 và 40, tăng từ 1-8 điểm so với năm ngoái. Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực, điểm chuẩn khoảng 550-650/1.200 điểm, tăng 50 điểm.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, mặt bằng điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm cho thấy đa phần thí sinh trúng tuyển đều đáp ứng các tiêu chí: học lực giỏi; có chứng chỉ tiếng Anh hoặc giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố; học sinh trường chuyên, năng khiếu.

Đặc biệt, năm nay gần một nửa thí sinh trúng tuyển đạt trình độ tiếng Anh tương đương IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL iBT từ 73 điểm. Đây là cơ sở cho việc thực hiện mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao, có năng lực của đơn vị.

Năm nay, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tuyển 2.100 chỉ tiêu và giữ nguyên hai phương thức xét tuyển như năm trước, gồm tuyển thẳng và xét tuyển sớm theo đề án riêng; xét tuyển dựa theo điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2024. Năm nay, trường giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông từ 60% ở năm ngoái còn 55%.

Điểm chuẩn trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức khá cao. Cụ thể, ở phương thức xét tuyển học sinh trường chuyên hoặc diện ưu tiên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh bằng học bạ, ngành luật thương mại quốc tế là ngành có điểm chuẩn cao nhất.

Thí sinh trúng tuyển ngành này phải đạt tổng điểm trung bình năm học của 3 năm Trung học Phổ thông từ 27 điểm và điểm trung bình cộng 5 học kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển từ 24,5.

Với 4 ngành còn lại (ngôn ngữ Anh, quản trị-luật, quản trị kinh doanh, luật), cả hai tiêu chí tổng điểm trung bình năm học của 3 năm Trung học Phổ thông và điểm trung bình cộng 5 học kỳ của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển phải từ 24,5 điểm.

Các thí sinh tại một điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Với phương thức xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và điểm trung bình 5 học kỳ (trừ học kỳ II lớp 12) của ba môn thuộc tổ hợp, ngành luật thương mại quốc tế cũng có điểm chuẩn cao nhất. Thí sinh trúng tuyển ngành này phải có điểm trung bình học bạ 22,5 cùng IELTS 7.5 hoặc TOEFL 100 trở lên; còn chứng chỉ IELTS đạt 7.0 thì điểm học học bạ phải đạt 25,5 điểm. Bốn ngành còn lại lấy cùng mức điểm chuẩn là điểm học bạ 22,5 điểm và chứng chỉ IELTS 5.5 hoặc TOEFL 74 trở lên.

Đây là năm cuối cùng thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006. Cùng với việc các trường đại học tăng chỉ tiêu cho các phương thức xét tuyển sớm, thí sinh cũng có xu hướng sử dụng phương thức này nhiều hơn để tăng cơ hội trúng tuyển vào đại học ngay trong năm nay.

Hình thức xét học bạ được nhiều trường tổ chức thành nhiều đợt, với lượng hồ sơ tăng đáng kể so với năm trước. Lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển sớm (gồm cả xét học bạ và xét điểm thi đánh giá năng lực) ở Trường Đại học Tài chính-Marketing Thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng gần 20%. Lượng hồ sơ xét tuyển sớm vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tăng từ khoảng 10.000 hồ sơ… Dù vậy, nhiều chuyên gia cũng dự báo rằng phương thức xét sớm có thể có tỷ lệ ảo khá lớn.

Theo quy định, những thí sinh trúng tuyển các phương thức xét tuyển sớm theo công bố của các trường, ở thời điểm này chỉ là kết quả tạm thời. Thí sinh sẽ trúng tuyển chính thức khi đủ điều kiện tốt nghiệp Trung học Phổ thông và đặc biệt, nếu quyết định theo học ngành đã trúng tuyển sớm thí sinh phải thực hiện đăng ký nguyện vọng vào ngành đó (đặt ưu tiên cao nhất) trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Thêm nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm Hôm nay, 24/6, thêm các trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm, đưa tổng số trường đã công bố điểm chuẩn lên hàng chục trường. Mức điểm chuẩn cao nhất hiện nay là 30 điểm.