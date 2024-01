UNCTAD: Lưu lượng hàng hóa qua kênh đào Suez giảm 45%

Theo UNCTAD, lượng tàu đi qua kênh đào Suez giảm 39% so với đầu tháng 12/2023, dẫn đến giảm 45% về trọng lượng hàng hóa vận chuyển qua tuyến hàng hải này.

Tàu hàng của Công ty MV Ever Given di chuyển qua kênh đào Suez. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) vừa công bố báo cáo cho biết lưu lượng hàng hóa vận chuyển qua Kênh đào Suez đã giảm 45% trong 2 tháng kể từ khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhằm vào tàu hàng trên Biển Đỏ, khiến các công ty vận tải biển chuyển hướng tàu vận tải hàng hóa, gây mất ổn định các tuyến thương mại biển.



UNCTAD cảnh báo về nguy cơ lạm phát cao hơn, an ninh lương thực không chắc chắn và gia tăng khí thải nhà kính khi cước phí vận tải tăng do các tàu chở hàng điều chỉnh tuyến đường đi để tránh nguy cơ bị tấn công, kéo theo đó hành trình dài hơn, tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn.



Theo UNCTAD, lượng tàu đi qua kênh đào này hiện giảm 39% so với đầu tháng 12/2023, dẫn đến giảm 45% về trọng lượng hàng hóa vận chuyển qua tuyến hàng hải này.



Ông Jan Hoffmann, Trưởng bộ phận hậu cần thương mại của UNCTAD, cho biết hiện có ba tuyến thương mại toàn cầu chính bị gián đoạn, ngoài Biển Đỏ, có cả dòng chảy ngũ cốc và dầu sau cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine ở Biển Đen, kênh đào Panama, nơi mực nước thấp do hạn hán khiến lưu lượng vận chuyển tháng trước giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái và 62% so với 2 năm trước.



Kênh đào Suez xử lý 12-15% thương mại toàn cầu và 25-30% lưu lượng container.

Lượng container vận chuyển qua kênh đào giảm 82% trong tuần tính đến ngày 19/1 so với đầu tháng 12/2023, trong khi đối với mặt hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG), mức giảm còn lớn hơn.



Cước phí container giao ngay tăng hằng tuần, với mức tăng mạnh nhất là 500 USD, ảnh hưởng không chỉ đến các chuyến hàng từ châu Á sang châu Âu mà còn cả tuyến đường không qua kênh Suez đến bờ biển phía Tây nước Mỹ, vốn đã tăng hơn gấp đôi.

Tuy nhiên, mức cước phí hiện này vẫn chỉ bằng khoảng một nửa mức cao nhất trong đại dịch COVID-19.



Theo ông Hoffmann, giá thực phẩm có thể chịu tác động thêm nữa sau khi đã tăng do chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga-Ukraine.



Trong diễn biến liên quan, Tập đoàn vận tải biển Đan Mạch Maersk ngày 26/1 thông báo các dịch vụ MECL sẽ không còn đi qua Biển Đỏ mà thay vào đó sẽ đi vòng quanh Mũi Hảo Vọng./.

