Sáng 25/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập 7 Hội đồng tư vấn với sự tham gia của nhiều nguyên lãnh đạo cơ quan Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài đã ký quyết định thành lập 7 Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Quyết định số 454/QĐ-MTTW-BTT ngày 30/10/2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 7 Hội đồng tư vấn khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được thành lập gồm: Dân chủ và Pháp luật; Kinh tế; Văn hóa-Xã hội; Dân tộc; Tôn giáo; Đối ngoại và Kiều bào; Khoa học công nghệ.

Trong đó, Hội đồng tư vấn về Dân chủ và Pháp luật do Tiến sỹ Nguyễn Văn Pha - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội làm Chủ nhiệm. Các Phó Chủ nhiệm gồm: Giáo sư, tiến sỹ Lê Hồng Hạnh, Giáo sư, Tiến sỹ Phan Trung Lý và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đinh Dũng Sỹ.

Hội đồng tư vấn về Kinh tế do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Đình Thiên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam làm Chủ nhiệm. Các Phó Chủ nhiệm gồm: Tiến sỹNguyễn Tiến Dĩnh, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Dũng, ông Đỗ Quang Hiển và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đào Tùng.

Hội đồng tư vấn về Văn hóa-Xã hội do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Bá Trình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Chủ nhiệm. Các Phó Chủ nhiệm gồm: Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Phong Hòa, Tiến sỹ Nguyễn Văn Hùng và Tiến sỹ Trần Anh Tuấn.

Tham gia hội đồng này có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, hiện là Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sỹPhan Thanh Bình, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Hội đồng tư vấn về Dân tộc do Tiến sỹ Nguyễn Lâm Thành - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm Chủ nhiệm. Các Phó Chủ nhiệm gồm: Tiến sỹ Hà Phúc Mịch, bà Bùi Thị Thanh, Tiến sỹ Lò Sơn Hải và Tiến sỹ Lò Giàng Páo.

Hội đồng tư vấn về Tôn giáo do Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Quang Hưng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam làm Chủ nhiệm. Các Phó Chủ nhiệm gồm: ông Sơn Phước Hoan, ông Trần Đình Thắng, Tiến sỹ Ngô Sách Thực và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Xuân.

Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào do Đại sứ Nguyễn Phương Nga - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc làm Chủ nhiệm.

Phó Chủ nhiệm hội đồng là: Đại sứ Nguyễn Phú Bình - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc và Nhật Bản; Đại sứ Phạm Quang Vinh - nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Hội đồng còn có sự tham gia của đại diện các tổ chức hữu nghị, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ do Giáo sư, Tiến sỹ Trần Xuân Tú - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội - làm Chủ nhiệm. Các Phó Chủ nhiệm gồm Thạc sĩ Nguyễn Quang Huân, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Hoàng Lương, Tiến sỹ Phùng Đức Tiến và Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Hữu Tú.

Trong đó, Tiến sỹ Phùng Đức Tiến hiện là đại biểu Quốc hội khóa XVI, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo quyết định, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các hội đồng tư vấn. Trong quá trình hoạt động, nhân sự tham gia các hội đồng có thể được điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với tình hình thực tế.

Các hội đồng hoạt động theo quy chế do Ban Thường trực ban hành, hoàn thành nhiệm vụ và tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm kỳ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI./.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể TW công bố quyết định về công tác cán bộ Phó Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Phi Long đề nghị các đồng chí mới được bổ nhiệm tiếp tục học tập, nghiên cứu, phát huy trí tuệ, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.