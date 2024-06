Vì sao Quang Tuyển được chọn tham gia Mister Supranational dù chưa từng có giải?

Đỗ Quang Tuyển sinh năm 2000, quê Nam Định, cao 1m85, nặng 80kg, số đo 3 vòng lý tưởng: 103-81-101cm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Dù chưa diễn ra đêm Chung kết nhưng ban tổ chức Mister Vietnam 2024 đã được chọn thí sinh tham dự Mister Supranational 2024 - một trong 5 cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới lớn nhất hành tinh, đó là Đỗ Quang Tuyển.

Lý do được chọn

Giám đốc quốc gia cuộc thi Mister Vietnam vừa xác nhận Đỗ Quang Tuyển – hiện đang là thí sinh Mister Vietnam 2024 sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham dự Mister Supranational (Nam vương Siêu quốc gia 2024) được tổ chức tại Ba Lan thời gian tới.

Đỗ Quang Tuyển bày tỏ: “Tôi cho rằng chặng đường ý nghĩa nhất chính là cuộc hành trình bên trong mỗi chúng ta, vì thế hãy đặt ra mục tiêu rõ ràng và hoàn thiện nó một cách trọn vẹn nhất. Tôi cũng nhận ra, tuổi trẻ cho phép ta được thất bại và cho phép bản thân có thêm cơ hội để làm lại. Và cuộc thi lần này sẽ là minh chứng cho những quyết tâm và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi.”

Quang Tuyển khẳng định dù áp lực nhưng sẽ nỗ lực không ngừng, từ việc tập luyện hình thể, kỹ năng catwalk, trau dồi kiến thức… và mong có thể giới thiệu những nét đẹp văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam cũng như sắc vóc, bản lĩnh, trí tuệ của nam giới Việt đến với bạn bè quốc tế.

Từng trải qua quãng đời gian khó, cơ cực, Quang Tuyển cũng cho hay có một điều ấp ủ từ khi còn đi học, đó là mở được nhiều quán ăn tại Thành phố Hồ Chí Minh để đem những bữa cơm no ấm, giúp đỡ các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ tỉnh lên thành phố học tập, giúp những công nhân có thu nhập thấp, hay những xe ôm lớn tuổi mà vẫn phải mưu sinh ngày đêm có được phần cơm mỗi ngày đầy đặn. Tuyển mong dự định đó sớm thành hiện thực.

Chủ tịch cuộc thi Mister Vietnam, chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn cho biết qua quá trình tìm kiếm và thử thách, ban tổ chức Mister Vietnam quyết định chọn Đỗ Quang Tuyển tham dự Nam vương Siêu quốc gia 2024 dù cậu chưa có giải thưởng gì trước đó. Bởi Mister Supranational 2024 cũng như nhiều cuộc thi đều thực thi tiêu chí mới, không yêu cầu hà khắc đối với thí sinh phải có giải thưởng trong nước.

“Quang Tuyển là một trong những ứng viên có khả năng và rất nỗ lực rèn luyện, năng động trong cuộc sống, giàu lòng nhân ái, vì vậy chúng tôi cùng đồng thuận với đề cử của Giám đốc quốc gia. Sau khi dự thi Nam vương Siêu quốc gia 2024 dù kết quả như thế nào thì Đỗ Quang Tuyển vẫn tiếp tục hành trình Mister Vietnam 2024. Ở Mister Vietnam 2024 chúng tôi có rất nhiều cơ hội cho thí sinh được thử sức, được khẳng định mình ngay trên hành trình cuộc thi chứ không cần chờ đợi đến khi được giải thưởng chung kết,” ông Phúc Nguyễn nói.

Đỗ Quang Tuyển sinh năm 2000, quê Nam Định, cao 1m85, nặng 80kg, số đo 3 vòng lý tưởng: 103-81-101cm. Quang Tuyển hiện là thí sinh tham gia cuộc thi Mister Vietnam 2024. Trải qua nhiều vòng tuyển lựa gắt gao, việc trở thành đại diện Việt Nam tham gia Mister Supranational 2024 tuy không quá bất ngờ nhưng cũng không kém phần căng thẳng và áp lực đối với Đỗ Quang Tuyển.

Chàng trai sinh năm 2000 từng chia sẻ về khát khao hoạt động nghệ thuật, đam mê diễn xuất trước ống kính. Do gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, Tuyển buộc phải tạm gác việc học tập tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối năm thứ ba - thời điểm đại dịch COVID-19 bùng nổ.

Tân Giám đốc quốc gia Mister Supranational là người Việt

Cùng quyết định lựa chọn Đỗ Quang Tuyển đại diện Việt Nam dự thi Nam vương Siêu quốc gia 2024, ban tổ chức Mister Supranational cũng chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng (Tùng Jin) là Giám đốc Quốc gia cuộc thi Nam vương Siêu Quốc gia - Mister Supranational 2024. Giám đốc quốc gia là người phát ngôn chính thức, tuyển chọn, đào tạo và hỗ trợ đại diện của Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế lớn dành cho nam giới này.

Ông Nguyễn Thanh Tùng hiện là CEO của SociUM Media & Entertaiment. Tân Giám đốc quốc gia Mister Supranational từng có 13 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí và hơn 10 năm trong lĩnh vực sản xuất các chương trình truyền hình.

Ông Thanh Tùng là Giám đốc Sản xuất và Nội dung của nhiều chương trình truyền hình thực tế quen thuộc như: The Face (Gương mặt thương hiệu), The Look (Vẻ đẹp thương hiệu), Siêu mẫu Việt Nam, The Voice (Giọng hát Việt), The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí), Thiếu niên nói… và gần nhất là Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Hiện tại, ông cũng đang là Giám đốc điều hành sản xuất của chương trình Mister Vietnam - Người mẫu nam Việt Nam 2024.

Giám đốc Quốc gia cuộc thi Mister Supranational 2024 Nguyễn Thanh Tùng và Đỗ Quang Tuyển. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Nhận trọng trách mới, ông Thanh Tùng chia sẻ: “Với chiến thắng của các đại diện Việt Nam gửi tới đấu trường nhan sắc lớn như Mister International, Manhunt International, Mister Global (đều đem về cho Việt Nam giải thưởng Nam vương và Á vương), việc đưa Việt Nam lọt top tại Mister Supranational thực sự là áp lực cũng như mong muốn không chỉ với Giám đốc quốc gia, với người mẫu được lựa chọn tham dự mà còn là kỳ vọng của người hâm mộ sắc đẹp. Và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức.”./.

Cuộc thi Mister Supranational 2024 được tổ chức tại Ba Lan, đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 4/7/2024. Ngày 21/6 Đỗ Quang Tuyển sẽ chính thức lên đường tham dự cuộc thi này. Mister Supranational 2024 được tổ chức tại Ba Lan. Tại mùa giải 2022, Việt Nam đạt được thứ hạng cao nhất tính tới thời điểm hiện tại là Top 10 chung cuộc cùng danh hiệu Nam vương Siêu quốc gia châu Á. Năm 2023, Việt Nam bỏ ghế trống tại cuộc thi này. Sau một năm lỡ hẹn, nhiều người hâm mộ kỳ vọng Đỗ Quang Tuyển sẽ thể hiện tốt và gặt hái thành tích cao.

