VIB tri ân khách hàng nhân sự kiện vượt mốc 750.000 thẻ tín dụng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế (VIB) vừa chính thức vượt mốc 750.000 thẻ tín dụng trên hành trình dẫn đầu xu thế thẻ tại Việt Nam. Nhân sự kiện này, ngân hàng triển khai chương trình tri ân khách hàng với nhiều món quà giá trị được gửi đến các chủ thẻ thay cho lời cảm ơn.

Tri ân sự yêu mến và gắn bó của hàng trăm nghìn chủ thẻ tín dụng

Cột mốc 750.000 thẻ vừa đạt được cùng vị thế tốp đầu về doanh số tiêu dùng thẻ trong nhiều năm qua là những ghi nhận từ thị trường và người dùng đối với nỗ lực không ngừng của VIB trên hành trình mang đến các trải nghiệm tốt nhất.

Chia sẻ về sự kiện này, bà Tường Nguyễn - Giám đốc Khối Thẻ, VIB cho biết: “Là ngân hàng dẫn đầu xu thế thẻ, với VIB, sự hài lòng và thành công của từng khách hàng chính là nguồn động lực lớn nhất để chúng tôi không ngừng phát triển và hoàn thiện dịch vụ. Trong dịp này, chúng tôi xin gửi đến các chủ thẻ tín dụng hiện hữu lời tri ân chân thành vì đã lựa chọn, yêu mến và gắn bó cùng hệ sinh thái 10 dòng thẻ tín dụng chuyên biệt, dẫn đầu về công nghệ, ưu đãi và trải nghiệm của VIB trong suốt thời gian qua.”

Cùng với những sản phẩm và dịch vụ thẻ sáng tạo, đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, VIB luôn lắng nghe ý kiến, chia sẻ từ người dùng để hiện thực hóa mục tiêu đồng hành cùng chủ thẻ trên hành trình chi tiêu hiệu quả và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn, bà Tường Nguyễn cho biết thêm.

Chia sẻ trải nghiệm tuyệt vời với thẻ VIB

Với chương trình tri ân khách hàng nhân sự kiện vượt mốc 750.000 thẻ tín dụng, VIB mang đến hàng loạt quà tặng hấp dẫn cho chủ thẻ.

Đó là các e-voucher 1 triệu đồng sẽ dành cho 15 khách hàng sở hữu chiếc thẻ thứ 50.000, 100.000, 150.000, 200.000, 250.000, 300.000, 350.000, 400.000, 450.000, 500.000, 550.000, 600.000, 650.000, 700.000 và 750.000 khi chia sẻ về trải nghiệm sử dụng thẻ VIB thực tế trên trang cá nhân.

Ngoài ra, xuyên suốt tuần lễ từ 24-30/6, mini game tại Fanpage VIB sẽ mang đến cơ hội nhận e-voucher 500.000 đồng cho toàn bộ khách hàng khi chia sẻ về điều thích nhất ở thẻ VIB hoặc các góp ý nhằm hoàn thiện dịch vụ thẻ.

Tận hưởng ưu đãi quanh năm khi chi tiêu cùng thẻ VIB

Là một trong những nhà băng dẫn đầu xu hướng chi tiêu không tiền mặt tại Việt Nam, VIB liên tục ra mắt các dòng thẻ tín dụng được thiết kế dựa trên đặc thù tính cách, nhu cầu và xu hướng chi tiêu của khách hàng.

Theo đó, các chủ thẻ VIB sẽ tiết kiệm nhiều nhất khi thanh toán cho giao dịch mua sắm qua Cash Back để được hoàn tiền đến 24 triệu đồng mỗi năm; Super Card hoàn linh hoạt 15% trên danh mục chi tiêu cố định; Rewards Unlimited mang đến ưu đãi tích điểm đổi quà khi chi tiêu tại các siêu thị và trung tâm mua sắm; LazCard hoàn 6% giao dịch chi tiêu tại Lazada và 3% ở các sàn thương mại điện tử khác…

Khi xuất ngoại du lịch hoặc công tác, các tín đồ đam mê dịch chuyển nên ưu tiên sử dụng 4 dòng thẻ chi tiêu nước ngoài tốt nhất gồm VIB Travel Élite có phí chuyển đổi ngoại tệ 0% trong 3 tháng đầu mở thẻ và chỉ 1% cho các tháng sau; Premier Boundless tặng dặm thưởng khi bay cùng Vietnam Airlines, nâng hạng thành viên Bông Sen Vàng và trải nghiệm phòng chờ thương gia tại hơn 1.000 sân bay trên khắp thế giới; Super Card hoàn 10% chi tiêu nước ngoài; Online Plus 2in1 hoàn 6% chi tiêu trực tuyến tại nước ngoài.

Đồng hành cùng xu hướng chi tiêu khác biệt của nhóm khách hàng có gia đình, VIB Family Link được xây dựng với các tính năng xoay quanh nhu cầu trả góp giáo dục không phí không lãi suất, học bổng cho con, tích lũy điểm thưởng và nhận hoàn tiền khi giao dịch thanh toán liên quan đến giáo dục, y tế, bảo hiểm...

Ngoài ra, với những khách hàng mới dùng thẻ tín dụng, VIB Financial Free là một giải pháp phù hợp khi miễn phí thường niên trọn đời, miễn phí rút tiền mặt lên đến 100% hạn mức hay Ivy Card được thiết dành riêng cho thế hệ Gen Z, đặc biệt là sinh viên với ưu đãi miễn phí thường niên trọn đời và nhân đôi hoàn tiền cho mọi chi tiêu.

Hệ sinh thái VIB Privileges mang đến hàng loạt ưu đãi dành riêng cho cộng đồng chủ thẻ VIB. Theo đó, khi chi tiêu cho du lịch - VIB Travel, người dùng sẽ được giảm đến 40% tại Pullman Phú Quốc Resort, Ibis Styles Vũng Tàu, Mercure Vũng Tàu, Legacy Yên Tử - Mgallery, Vietravel, Traveloka, Klook…

Với các giao dịch dành cho ẩm thực, VIB Dine giảm đến 30% tại Hotel des Arts Saigon, Kasa Sushi, Shamoji Robata Yaki, Renaissance Riverside Saigon, Sofitel Saigon Plaza, New World Saigon, Papas’ Chicken, Buzza Pizza, Korean Grill, Sushi in Sushi, Sushi Tei, Shri Lounge, The Log, Jumbo Seafood, Mojo Café…

VIB Shop giảm đến 20% khi thanh toán qua thẻ VIB tại The Face Shop, Beauty Box, Shopee, Lazada, CellphoneS, Efora, Mykingdom… Bên cạnh đó, chủ thẻ còn được nhận ưu đãi giảm 20% từ VIB Move khi di chuyển cùng Vexere, Mioto, Grab… và giảm 20% cho các chi tiêu khác - VIB More tại Lotte Cinema, La Bella Pilates, Peace Dentistry./.