Việt Nam-Áo thúc đẩy đối tác tin cậy, mở rộng hợp tác giữa các địa phương

Ngày 5/9, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã có buổi chào xã giao và làm việc với Thủ hiến bang Hạ Áo Johanna Mikl-Leitner, nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện và xem xét khả năng thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương hai nước.

Bang Hạ Áo - giáp thủ đô Vienna - là bang có diện tích lớn nhất và dân số đông thứ hai tại Áo với 1,7 triệu người. Bang Hạ Áo sở hữu nhiều tiềm năng phát triển trong các lĩnh vực du lịch, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, giáo dục-đào tạo, y tế, quản lý đô thị và nông nghiệp thông minh, cùng ngành sản xuất rượu vang nổi tiếng.

Buổi làm việc có sự tham dự của Tiến sỹ Heinz Boyer, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems - hình mẫu hợp tác giáo dục tiêu biểu giữa Việt Nam và Áo.

Trường đang liên kết chặt chẽ với Đại học Huế, Đại học Hà Nội và Đại học Thương mại trong đào tạo y tá, điều dưỡng, du lịch và quản lý khách sạn.

Đặc biệt, IMC Krems đã cấp 150 suất học bổng toàn phần trị giá 6 triệu euro (khoảng 6,6 triệu USD) cho học viên Việt Nam, cam kết 100% cơ hội việc làm lâu dài với mức thu nhập cao.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng chia sẻ về những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam, khẳng định khát vọng phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh.

Đại sứ đánh giá cao sự hợp tác của Hạ Áo và Đại học IMC Krems, đồng thời đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương và nghiên cứu khả năng thiết lập quan hệ kết nghĩa với các tỉnh, thành của Việt Nam.

Thủ hiến Johanna Mikl-Leitner chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam và bày tỏ ấn tượng trước thành tựu đổi mới toàn diện của đất nước.

Bà đánh giá cao sự thích nghi, kỷ luật và tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên Việt Nam tại IMC Krems, coi đây là minh chứng cho chất lượng nguồn nhân lực và triển vọng hợp tác lâu dài trong lĩnh vực lao động tay nghề cao, đặc biệt là ngành y tá-điều dưỡng trong bối cảnh dân số Áo già hóa nhanh.

Thủ hiến nhất trí ủng hộ sáng kiến của Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Phòng Kinh tế Liên bang Áo và bang Hạ Áo về tổ chức diễn đàn hợp tác lao động tay nghề cao và đào tạo nghề Việt Nam-Áo.

Khẳng định bang Hạ Áo coi trọng các mối quan hệ kết nghĩa hiệu quả, bà đề nghị nghiên cứu khả năng kết nghĩa với một tỉnh hoặc thành phố Việt Nam có thế mạnh tương đồng trong du lịch bền vững, bảo tồn di sản, quản lý đô thị thông minh, đào tạo quản lý khách sạn-nhà hàng và y tá-điều dưỡng, mở ra hướng hợp tác thực chất và lâu dài./.

Việt Nam và Áo ký Hiệp định khung hợp tác tài chính trị giá 150 triệu Euro Việt Nam và Cộng hòa Áo đã ký kết Hiệp định khung về hợp tác tài chính trị giá 150 triệu Euro, mở đường cho các dự án phát triển kinh tế-xã hội quan trọng trong giai đoạn 5 năm tới.