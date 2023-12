Việt Nam đạt mục tiêu đón 12,5 đến 13 triệu lượt khách quốc tế năm 2023

Khách quốc tế tham quan trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh bằng xích lô. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tại Hội thảo triển khai công tác quản lý nhà nước về du lịch năm 2023, do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức sáng 21/12 tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy nêu rõ sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, du lịch của Việt Nam đã phục hồi và tăng tốc, đạt được như kỳ vọng.

Trong năm 2023, chỉ sau 10 tháng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã vượt kế hoạch đề ra; ngành đã đề xuất tăng chỉ tiêu đón khách quốc tế lên 12,5-13 triệu lượt. Đến giờ phút này, toàn ngành đã đạt được kết quả như kỳ vọng.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tổng số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2023 ước đạt 12,5 triệu lượt khách, vượt chỉ tiêu đặt ra (8 triệu lượt) và đạt mục tiêu đã điều chỉnh (12,5-13 triệu lượt).

Lượng khách du lịch nội địa ước đạt 108 triệu lượt; vượt 5,8%; tổng thu từ du lịch ước đạt 672.000 tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch năm 2023. Hình ảnh du lịch Việt Nam được nâng cao và định vị rõ nét hơn trên trên bản đồ thế giới, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện.

Năm 2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vinh dự nhận danh hiệu “Cơ quan Quản lý Du lịch hàng đầu châu Á năm 2023” lần thứ 4. Tại lễ trao giải thưởng toàn cầu, Việt Nam tiếp tục được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Quốc tế (WTA) vinh danh là "Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới" và nhiều điểm đến, doanh nghiệp du lịch nhận được nhiều hạng mục giải thưởng danh giá khác...

Tuy vậy, cũng phải thẳng thắn thừa nhận trong quá trình phát triển du lịch vẫn còn có những bất cập, điểm nghẽn trong quản lý nhà nước, kinh doanh về du lịch cần khắc phục. Đáng lưu ý là hiện tượng người nước ngoài núp bóng hành nghề hướng dẫn; một số doanh nghiệp Việt Nam vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch (kinh doanh không có giấy phép, không đủ điều kiện theo quy định pháp luật, vi phạm về điều kiện ký quỹ, người điều hành; quảng cáo sai sự thật)...

Khách quốc tế tham quan, mua sắm tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Một số điểm đến du lịch còn tình trạng mất vệ sinh, không đảm bảo các điều kiện về an ninh, an toàn; chưa đủ năng lực phục vụ du khách vào thời kỳ cao điểm. Chưa tổ chức được chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam có quy mô, tính chất quốc gia, tạo tiếng vang, quy tụ nhiều địa phương, doanh nghiệp tham gia ở các thị trường mục tiêu...

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nêu nhiều nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới, trong đó có tăng cường quản lý khu, điểm du lịch, bảo tồn và phát huy giá trị tự nhiên, văn hóa cho phát triển du lịch bền vững.

Các điểm đến bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; đặc biệt chú trọng đến vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong xây dựng môi trường du lịch văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách, “mỗi người dân là một đại sứ du lịch."

Các bên liên quan cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt là việc tuân thủ điều kiện kinh doanh du lịch đã được cắt giảm, đơn giản hóa. Địa phương xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường ở các khu du lịch; nâng cao nhận thức người dân gắn với giáo dục môi trường và bảo tồn, tôn tạo Di tích Lịch sử Văn hóa, cảnh quan thiên nhiên.

Khách quốc tế tìm kiếm điểm đến du lịch Việt Nam tăng gần 300% Top 5 quốc gia có lượt tìm kiếm điểm đến Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Singapore cùng mức tăng trưởng lên đến 298% so với cùng kỳ năm trước.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nêu là việc thực hiện liên kết toàn diện, hiệu quả. Cụ thể, cần phát huy vai trò định hướng của cơ quan du lịch quốc gia, vai trò đầu tàu, dẫn dắt của những trung tâm du lịch lớn (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thừa Thiên-Huế, Khánh Hòa...) để hình thành vùng liên kết, động lực tăng trưởng du lịch (Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh; Hà Nội-các tỉnh miền núi phía Bắc; Hà Nội với các tỉnh miền Trung, Huế-Đà Nẵng; Khánh Hòa-Ninh Thuận-Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và vùng phụ cận; Cần Thơ-Cà Mau-Kiên Giang), hình thành "một cung đường, nhiều điểm đến."

Các bên liên quan tăng cường quan hệ hợp tác công-tư theo cơ chế thị trường trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; có cơ chế, chính sách huy động hiệu quả nguồn lực của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn đầu tư cho phát triển du lịch.

Mặt khác, các cơ quan cần nâng cao chất lượng tham mưu, đổi mới tư duy về quản lý và phát triển du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế ban đêm gắn với du lịch theo phương châm “Nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân đồng hành phát triển du lịch”.../.