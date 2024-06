Vĩnh Phúc xét đặc cách tốt nghiệp cho học sinh bị tai nạn giao thông

Tối 22/6, khi đang trên đường đi học thêm về, em Phạm Minh Anh (khu phố 2, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) không may gặp tai nạn giao thông và hiện vẫn đang hôn mê.

Ngay sau khi nhận được thông tin học sinh Phạm Minh Anh (lớp 12A3, Trường Trung học Phổ thông Bình Xuyên) gặp tai nạn khi đang trên đường về nhà, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo nhà trường hướng dẫn gia đình hoàn tất thủ tục hồ sơ xét đặc cách tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, em phải nằm bất động do đa chấn thương, phần đầu bị chấn động nặng, hai chân phải cắt bỏ. Hiện, em vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Theo quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, em Phạm Minh Anh thuộc diện “thí sinh bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi."

Trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc có 15.563 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp, tăng 1.470 em so với năm 2023. Trong số đó có 32 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp, 721 thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ. Toàn tỉnh có 30 điểm thi, 706 phòng thi, trong đó 676 phòng thi chính thức, 30 phòng thi dự phòng.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã quán triệt các sở, ngành, địa phương phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng các khâu của kỳ thi; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; tập huấn nghiệp vụ thi, tập huấn về kỹ năng phòng ngừa sử dụng thiết bị công nghệ cao gian lận trong thi cử; hỗ trợ tiếp sức mùa thi; xây dựng phương án phòng, chống thiên tai…/.

