Vòng 2 V-League: Tâm điểm "Derby Thủ đô" Thể Công-Viettel đối đầu Hà Nội FC

Trận "Derby Thủ đô" giữa Thể Công-Viettel (áo đỏ) và Hà Nội FC là tâm điểm ở vòng 2 V-League 2024-2025. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tiếp nối những diễn biến kịch tích ở vòng 1, vòng 2 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2024-2025 sẽ tiếp tục sôi động vào cuối tuần này, với tâm điểm hướng về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nơi diễn ra trận "Derby Thủ đô" giữa hai ứng cử viên cho danh hiệu vô địch mùa giải năm nay là Thể Công-Viettel và Hà Nội FC.

Đáng chú ý, đây sẽ là trận đầu tiên của "Đội bóng áo lính" trên "sân nhà" mới, kể từ quyết định rời khỏi sân Hàng Đẫy vào đầu mùa giải năm nay. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng càng thêm quyết tâm để có một màn "chào sân" ấn tượng, đặc biệt khi Thể Công-Viettel vừa có màn khởi động nhạt nhòa ở mùa giải mới (hòa 0-0 với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 1).

Trận đấu giữa chủ nhà Công an Hà Nội và đội khách Đông Á Thanh Hóa cũng là một trong màn so tài đáng chú ý ở vòng 2. Cả hai đội đều đang "khát" chiến thắng sau những kết quả không như mong muốn ở vòng đấu đầu tiên (Công an Hà Nội đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ trước Hải Phòng, trong khi Thanh Hóa thua ngược 1-2 trước Becamex Bình Dương).

Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định cũng quyết tâm giành trọn 3 điểm khi được trở về sân nhà Thiên Trường tiếp đón đối thủ "dưới cơ" là Quảng Nam. Tuy nhiên, thể lực của các cầu thủ sẽ là vấn đề chờ huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đưa ra "lời giải" khi Nam Định vừa phải chia sức cho đấu trường châu lục AFC Champions League Two. Ngoài ra, chân sút chủ lực của Đội bóng thành Nam là Rafaelson vẫn sẽ tiếp tục làm khán giả do chưa hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam.

Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (áo trắng) được trở về sân nhà tiếp đón đối thủ Quảng Nam ở vòng 2. (Ảnh: VPF)

Đội đầu bảng Hoàng Anh Gia Lai sẽ trở về sân nhà Pleiku để tiếp đón vị khách Sông Lam Nghệ An trong trận đấu diễn ra vào 17 giờ ngày 21/9. Tinh thần đang lên cao sau chiến thắng tưng bừng 4-0 ở vòng đấu trước, tuy nhiên thầy trò huấn luyện viên Lê Quang Trãi được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn ở cuộc chạm trán với đối thủ kỵ dơ là Sông Lam Nghệ An (Đội bóng xứ Nghệ thắng 12 trận, hòa 6 và chỉ để thua 2 trong 20 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội).

Sau màn tái xuất sân cỏ V-League ấn tượng khi giúp Bình Dương ngược dòng giành chiến thắng ở vòng đấu trước, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được kỳ vọng sẽ nối dài "tuần trăng mật" với Đội bóng đất Thủ ở cuộc tiếp đón đội khách Hải Phòng. Điểm tựa của nhà cầm quân quê Khánh Hòa là dàn tiền đạo nội với chất lượng hàng đầu Việt Nam, gồm: Nguyễn Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Trần Việt Cường. Trong đó, chính Tiến Linh là người "gánh team" với cú đúp bàn thắng mang về 3 điểm cho Bình Dương ở vòng 1.

Ở hai cặp đấu còn lại, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có chuyến làm khách đến sân của chủ nhà Quy Nhơn Bình Định; trong khi SHB Đà Nẵng sau trận hòa 0-0 với Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu trước sẽ tiếp tục đối đầu với một đội bóng miền Trung khác là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR sẽ tiếp tục "phủ sóng" ở 6/7 trận của vòng đấu này, với chỉ duy nhất trận "Derby miền Trung" trên sân Hòa Xuân giữa chủ nhà Đà Nẵng và đội khách Hà Tĩnh là không có VAR./.

Lịch thi đấu vòng 2 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2024-2025. (Ảnh: VPF)