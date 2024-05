Vòng 21 V-League: Tâm điểm Derby Thủ đô Công an Hà Nội đại chiến Thể Công

Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR sẽ được áp dụng ở hai trận cầu 'nóng' nhất vòng đấu: Đội đầu bảng Nam Định hành quân đến sân của Thanh Hóa và trận Derby Thủ đô giữa Công an Hà Nội và Thể Công-Viettel.

Đương kim vô địch Công an Hà Nội (áo vàng) khao khát đòi lại 'món nợ' để thua 0-3 trước Thể Công-Viettel ở lượt đi V-League 2023/24. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trong hai ngày cuối tuần 25/5 và 26/5, sân cỏ Việt Nam tiếp tục sôi động với các trận đấu trong khuôn khổ vòng 21 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2023/24.

Đáng chú ý, công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR sẽ được áp dụng ở hai trận cầu 'nóng' nhất vòng đấu: Đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định (39 điểm) hành quân đến sân của Đông Á Thanh Hóa (29 điểm, xếp thứ 7) và trận Derby Thủ đô giữa Công an Hà Nội (31 điểm, xếp thứ 4) và Thể Công-Viettel (27 điểm, xếp thứ 8).

Sau vòng 15, Công an Hà Nội chỉ kém đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định 4 điểm. Tuy nhiên ở 5 vòng đấu tiếp theo, nhà Đương kim vô địch nhận đến 4 thất bại, khiến khoảng cách với đối thủ bị nới rộng lên thành 8 điểm trong bối cảnh giải đấu chỉ còn 6 vòng.

Để tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vương ở mùa giải năm nay, Đội bóng ngành Công an cần vượt qua "hàng xóm" Thể Công-Viettel, đội bóng đang tìm lại sự ổn định dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng với chuỗi 4 trận liên tiếp bất bại. Đây hứa hẹn sẽ là nhiệm vụ khó khăn cho Quang Hải và các đồng đội, đặc biệt trong bối cảnh tân huấn luyện viên Alexandré Pölking chưa thể dẫn dắt Công An Hà Nội do cần thời gian thu xếp công việc và gia đình.

Tân huấn luyện viên Alexandré Pölking chưa thể dẫn dắt Công An Hà Nội vì lý do gia đình. (Ảnh: CAHN)

Với Nam Định, chuỗi 3 vòng đấu liên tiếp "quên" cách thắng khiến tham vọng vô địch của thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bị đặt dấu hỏi lớn. Sân Thanh Hóa của đội chủ nhà đang "tổn thương" sau khi để thua ngược 1-2 trước Hà Nội FC ở vòng 20 có thể là "hiểm địa" với giấc mộng vô địch của Đội bóng thành Nam - nếu Rafaelson và các đồng đội tiếp tục mất điểm ở vòng đấu này.

Hai đội bóng còn lại trong top 4 là Becamex Bình Dương (33 điểm, xếp thứ 2) và MerryLand Quy Nhơn Bình Định (31 điểm, xếp thứ 3) đều sẽ làm khách ở vòng 21, lần lượt đến sân của hai đội cuối bảng là Sông Lam Nghệ An (22 điểm, xếp thứ 13) và Khánh Hòa (10 điểm, xếp thứ 14). Đây là cơ hội để hai đội bóng được đánh giá cao hơn tích lũy điểm số, qua đó tiếp tục tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc đua vô địch ở mùa giải năm nay.

Tiếp đón Sông Lam Nghệ An là cơ hội để Becamex Bình Dương tích lũy điểm số và tiếp tục cuộc đua với Thép Xanh Nam Định. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Trong trường hợp top 4 "sảy chân," Hà Nội FC (30 điểm, xếp thứ 5) và Hải Phòng (29 điểm, xếp thứ 6) là hai câu lạc bộ sẽ bứt phá vào nhóm dẫn đầu, trong trường hợp hai đội bóng này lần lượt vượt qua Quảng Nam (26 điểm, xếp thứ 9) và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (24 điểm, xếp thứ 12).

Cặp đấu cuối cùng của vòng 21 là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng đang "chạy đua" tránh suất thi đấu play-off trụ hạng ở mùa giải năm nay: Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (26 điểm, xếp thứ 10) tiếp đón các vị khách LPBank Hoàng Anh Gia Lai (25 điểm, xếp thứ 11) vào lúc 19 giờ 15 ngày mai (25/5) trên Sân vận động Thống Nhất./.

Lịch thi đấu vòng 21 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2023/24. (Ảnh: VPF)