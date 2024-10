Vòng 5 V-League: Thể Công trở lại Hàng Đẫy, Công an Hà Nội "đại chiến" Nam Định

Do sân Mỹ Đình có lịch tổ chức sự kiện từ trước nên Thể Công sẽ thi đấu trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5. Trong khi đó, Công an Hà Nội sẽ đối đầu với Đương kim vô địch Nam Định trên sân Thiên Trường.

Thể Công-Viettel sẽ thi đấu trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu ở vòng 5 V-League 2024-2025. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sau hai tuần tạm nghỉ để nhường chỗ cho đợt giao hữu FIFA Days tháng 10/2024, sân cỏ V-League sẽ tiếp tục sôi động với những trận cầu hấp dẫn ở vòng 5, diễn ra từ ngày 25/10 đến ngày 28/10.

Theo lịch thi đấu ban đầu của Ban Tổ chức giải, trận đấu giữa chủ nhà Thể Công-Viettel và đội khách Becamex Bình Dương dự kiến diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 26/10 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Tuy nhiên, theo thông báo của Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia, từ ngày 21/10 đến ngày 5/11, sân Mỹ Đình sẽ tổ chức sự kiện đã được đơn vị này ký hợp đồng từ trước, dẫn đến việc trận đấu ở vòng 5 sẽ không thể tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

"Đội bóng áo lính" sau đó đã có văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội đề xuất về việc sử dụng Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) làm sân nhà cho trận đấu tại vòng 5.

Công ty VPF đã có văn bản phản hồi chấp thuận đồng thời thông báo trận đấu giữa Thể Công-Viettel và đội khách Becamex Bình Dương sẽ được điều chỉnh lịch thi đấu, diễn ra vào lúc 19 giờ 15 phút ngày 25/10, tức sớm hơn một ngày so với lịch thi đấu dự kiến.

Việc điều chỉnh lịch nhằm đảm bảo yêu cầu về chất lượng mặt cỏ của sân để phục vụ một trận đấu khác tại Hàng Đẫy cũng ở vòng 5 V-League là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Hà Nội FC và đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ diễn ra vào 19 giờ 15 phút ngày 27/10.

Đội bóng còn lại của Thủ đô là Công an Hà Nội sẽ cùng đội chủ nhà Thép Xanh Nam Định tạo nên cuộc "đại chiến" giữa những ứng cử viên cho ngôi vô địch mùa giải này.

Đều sở hữu những "dàn sao" hàng đầu của V-League vào thời điểm hiện tại, tuy nhiên cả Nam Định và Công an Hà Nội đều "nóng máy" khá chậm (đây cũng là hai đại diện của Việt Nam tham dự đấu trường châu Á). Với thực lực cân bằng, điểm tựa sân nhà là "chảo lửa" Thiên Trường nhiều khả năng sẽ giúp Nam Định có lợi thế ở trận "đại chiến" này.

Hai "dải ngân hà" của V-League mùa này là Công an Hà Nội (áo đỏ) và Thép Xanh Nam Định sẽ có trận "đại chiến" trên sân Thiên Trường. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Một cặp đấu khác cũng thu hút nhiều sự quan tâm là màn so tài giữa "hiện tượng" Hoàng Anh Gia Lai và đội đầu bảng Đông Á Thanh Hóa.

"Đội bóng phố Núi Pleiku" gây ấn tượng với 4 trận bất bại kể từ đầu mùa (2 thắng, 2 hòa) và sẽ được thi đấu trên sân nhà trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa.

Tuy nhiên, phong độ của đội khách thậm chí còn cao hơn khi đoàn quân của huấn luyện viên Velizar Popov toàn thắng 3 trận gần nhất, bất chấp lịch thi đấu "khủng khiếp" ở giai đoạn vừa qua (Thanh Hóa đã phải đá 5 trận ở hai đấu trường, với tổng quãng đường di chuyển hơn 4.000km trong vòng 22 ngày).

Mùa giải mới chỉ đi qua 4 vòng đấu nhưng cuộc đo sức giữa chủ nhà Quy Nhơn Bình Định (3 điểm, xếp thứ 11) và Sông Lam Nghệ An (2 điểm, xếp cuối bảng) có thể được ví von là trận "chung kết ngược," khi cả hai đội bóng đều bị đánh giá là những ứng cử viên cho cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay.

Lực lượng của "Đội bóng xứ Nghệ" bị sứt mẻ nghiêm trọng, khi Đình Hoàng, Văn Cường, Nam Hải, Zaracho, Bá Quyền... thay nhau dính chấn thương hoặc thẻ phạt. Tuy nhiên, Bình Định cũng chịu tổn thất khi Cao Văn Triền bị treo giò do lĩnh thẻ đỏ ở vòng đấu trước. Do đó, cuộc đấu trên sân Quy Nhơn hứa hẹn sẽ diễn ra giằng co và quyết liệt, bởi cả hai đội đều cần 3 điểm để cải thiện thứ hạng.

Ở hai cặp đấu còn lại: Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp đón đội khách Quảng Nam; trong khi Hải Phòng có chuyến làm khách đến sân của SHB Đà Nẵng./.

Lịch thi đấu vòng 5 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2024-2025. (Ảnh: VPF)