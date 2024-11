Vòng 6 V-League: Công an Hà Nội dẫn đầu bảng, Thanh Hóa "đánh rơi" chiến thắng

Chiến thắng giòn giã với tỷ số 3-0 trước SHB Đà Nẵng giúp Công an Hà Nội vươn lên vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng, thay thế Đông Á Thanh Hóa - đội đã để Hà Nội FC gỡ hòa ở những phút bù giờ.

Công an Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2024-2025 sau chiến thắng 3-0 trước SHB Đà Nẵng. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Tối 3/11, Công an Hà Nội giành chiến thắng tưng bừng 3-0 trước đội khách SHB Đà Nẵng trong trận đấu muộn nhất vòng 6 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2024-2025.

Màn tỏa sáng rực rỡ của hai ngoại binh Brazil là Leo Artur (cú đúp) và Alan Grafite giúp đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 11 điểm.

Xếp ngay sau "Đội bóng ngành Công an" là Đông Á Thanh Hóa, đội bóng đã để tuột mất chiến thắng trên sân nhà khi để đối thủ Hà Nội FC gỡ hòa 1-1 ở đúng phút bù giờ cuối cùng.

Chỉ có được 1 điểm ở vòng 6, Đông Á Thanh Hóa dù bằng điểm với Công an Hà Nội (cùng 11 điểm) nhưng tạm xếp sau do kém hiệu số bàn thắng (+5 so với +6).

Ở chuyến làm khách đến sân Lạch Tray, Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại đội chủ nhà Hải Phòng với tỷ số 2-1. Hai bàn thắng của những "vũ công Samba" là Lucas Alves và Hendrio giúp "Đội bóng thành Nam" có 3 điểm quan trọng để vươn lên nhóm dẫn đầu (xếp thứ 6) với 10 điểm. Trong khi đó, Hải Phòng vẫn chưa biết đến chiến thắng ở mùa giải mới (3 hòa, 3 thua).

Màn trình diễn ấn tượng nhất vòng đấu thuộc về Becamex Bình Dương, khi đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã giải mã thành công "hiện tượng" Hoàng Anh Gia Lai bằng chiến thắng đậm với tỷ số 4-1.

Cú đúp của Tiến Linh cùng hai bàn thắng lần lượt của Nguyễn Trần Việt Cường và Võ Hoàng Minh Khoa giúp "Đội bóng đất Thủ" có thắng lợi thứ 3 kể từ đầu mùa, qua đó vững vàng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 10 điểm. Ngược lại, thất bại đầu tiên ở mùa giải mới khiến Hoàng Anh Gia Lai (9 điểm) rơi xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Becamex Bình Dương giải mã thành công "hiện tượng" Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: becamexbinhduong)

Ba trận đấu còn lại ở vòng 6 lần lượt là Quảng Nam gặp Thể Công-Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đối đầu Quy Nhơn Bình Định và Sông Lam Nghệ An tiếp đón Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đều kết thúc với kết quả hòa không bàn thắng.

Vòng 7 của Giải Vô địch Quốc gia V-League 2024-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 9/11 đến 11/11, trong đó tâm điểm sẽ là màn so tài giữa đội đầu bảng Công an Hà Nội với chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai./.