Kết quả vòng 5 V-League: Các hiện tượng "giảm tốc," Công an Hà Nội vào top 5

Màn "hủy diệt" đội chủ nhà Nam Định đưa Công an Hà Nội vào top 5 trên bảng xếp hạng. Cũng ở vòng đấu này, hai hiện tượng là Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu có hiện tượng "giảm tốc."

Nam Định (áo trắng) "thảm bại" 0-3 trên sân nhà trước Công an Hà Nội. (Ảnh: thepxanhnamdinh)

Tối 28/10, trận cầu tâm điểm của vòng 5 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2024-2025 giữa chủ nhà Thép Xanh Nam Định và đội khách Công an Hà Nội đã khép lại với chiến thắng đậm 3-0 nghiêng về "Đội bóng ngành Công an."

Các bàn thắng của Vũ Văn Thanh, Leo Artur và Alan Grafite giúp đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking "tăng tốc" để vươn lên vị trí thứ 5 với 8 điểm. Trong khi đó, Nam Định "giậm chân" ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 7 điểm.

Ở trận đấu cùng giờ, hai đội bóng chưa được hưởng niềm vui chiến thắng ở mùa giải này là SHB Đà Nẵng và Hải Phòng cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến cả hai "nối đuôi" nhau ở nửa dưới bảng xếp hạng (lần lượt xếp thứ 12 và 13 trên bảng xếp hạng).

Trong ngày trở lại sân Hàng Đẫy, Thể Công-Viettel dù phải thi đấu thiếu người trong cả hiệp hai (do tiền vệ Bùi Văn Đức nhận thẻ đỏ) nhưng vẫn bảo toàn được chiến thắng tối thiểu với tỷ số 1-0 trước đội khách Becamex Bình Dương.

Ba điểm trọn vẹn giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Đông Á Thanh Hóa (10 điểm) nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng (+2 so với +5).

Thể Công giành chiến thắng 1-0 trong ngày trở lại Hàng Đẫy. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ở trận cầu tranh ngôi đầu bảng, Hoàng Anh Gia Lai đã cụ thể hóa lợi thế sân nhà bằng bàn thắng mở tỷ số do công của Trần Bảo Toàn ở phút thứ 47. Tuy nhiên, đội khách Đông Á Thanh Hóa sau đó đã chơi quật cường để đòi lại ngôi đầu và có được bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 4 do công của Lê Văn Thắng, qua đó trở lại đỉnh bảng với 10 điểm sau 5 vòng đấu.

Tương tự Hoàng Anh Gia Lai, một "hiện tượng" khác là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng bắt đầu "giảm tốc" ở vòng đấu này, khi phải vất vả mới giành được 1 điểm trên sân Hàng Đẫy của đội chủ nhà Hà Nội FC.

Trận hòa với tỷ số 1-1 giúp "Đội bóng núi Hồng" vẫn giữ được mạnh bất bại (2 thắng, 3 hòa) và bảo toàn vị trí trong top 4 sau 5 vòng đấu. Với Hà Nội FC (8 điểm), việc để "tuột" chiến thắng khiến đoàn quân của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn bỏ lỡ cơ hội chen chân vào top 3.

Màn so tài được ví von là trận "chung kết ngược" của vòng đấu giữa chủ nhà Quy Nhơn Bình Định và đội khách Sông Lam Nghệ An khép lại với kết quả hòa 2-2. "Níu chân" nhau trong cuộc đối đầu trực tiếp, cả Bình Định (4 điểm, xếp thứ 11) và Sông Lam Nghệ An (3 điểm, xếp thứ 12) đều tiếp tục "loay hoay" ở nửa cuối bảng xếp hạng.

Ở trận đấu còn lại, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chia điểm với đội khách Quảng Nam trong trận hòa không bàn thắng. Một điểm trên sân nhà khiến "Chiến hạm đỏ" chưa thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và tiếp tục "giậm chân" ở vị trí thứ 10 với 5 điểm, bằng điểm với chính đối thủ Quảng Nam nhưng xếp sau do ghi ít bàn thắng hơn (2 so với 3).

Vòng 6 của Giải Vô địch Quốc gia V-League 2024-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 1/11 đến 3/11, trong đó tâm điểm sẽ là chuyến làm khách của ứng cử viên vô địch Hà Nội FC đến sân của đội đầu bảng Đông Á Thanh Hóa./.