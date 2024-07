Vụ cháy lớn tại Bình Dương: Công ty bị đình chỉ vẫn cho thuê nhà xưởng

Các nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Ly Long đã bị đình chỉ do vi phạm quy định về an toàn PCCC nhưng Công ty vẫn cho thuê để tổ chức sản xuất, gia công đồ gỗ.

Hiện trường hỏa hoạn tại Công ty đồ gỗ nằm tại khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 16/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã có báo cáo nhanh về vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Ly Long, nơi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Nghiệp thuê để sản xuất đồ gỗ.

Mặc dù không gây thiệt hại về người nhưng vụ cháy vẫn đang gây ra nhiều lo ngại trong dư luận do tính chất vi phạm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo báo cáo, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Ly Long, do ông Weng Teng Sai (sinh năm 1979, quốc tịch nước ngoài) làm Tổng giám đốc, chuyên cho thuê nhà xưởng.

Vào cuối năm 2022, công ty này đã bị đình chỉ hoạt động ở toàn bộ các nhà xưởng do vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn phòng cháy, chữa cháy, theo Quyết định đình chỉ hoạt động số 238/ODDC-CATU-PCCC ngày 29/12/2022 của Công an thành phố Tân Uyên.

Mặc dù đang bị đình chỉ nhưng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Ly Long vẫn bất chấp quy định, tiếp tục cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Nghiệp thuê lại nhà xưởng để tổ chức sản xuất, gia công đồ gỗ, với số lượng công nhân có thời điểm lên đến hàng trăm người.

Trước khi vụ cháy xảy ra, Công an thành phố Tân Uyên đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Ly Long vào ngày 1/7/2024 vì hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.

Ngày 3/7, Công an thành phố Tân Uyên đã ban hành Tờ trình số 86/TTr-CATP-PCCC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Đến ngày 8/7/2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Tân Uyên đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương xử phạt hành chính đối với công ty này.

Vào 12 giờ 45 phút ngày 15/7/2024, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Tân Uyên nhận được tin báo cháy tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồ Gỗ Ly Long đã nhanh chóng phối hợp với Công an phường Khánh Bình và huy động xe chữa cháy lưu động đến dập lửa.

Lãnh đạo Công an thành phố Tân Uyên trực tiếp chỉ huy chữa cháy, đồng thời chi viện lực lượng từ nhiều địa phương và khu công nghiệp trong tỉnh với hàng chục phương tiện, 115 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn lúc 2 giờ 45 phút ngày 16/7. Tài sản cứu được gồm văn phòng có diện tích 350m2 và một phần nhà xưởng diện tích 6.000m2.

Tuy nhiên, 3.000m2 nhà xưởng đã bị lửa thiêu rụi; thiệt hại tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy cũng đang được điều tra làm rõ.

Như phóng viên TTXVN đưa tin, liên quan vụ cháy lớn xảy ra tại nhà xưởng do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Nghiệp thuê chuyên sản xuất gỗ nội thất, tại khu phố Long Bình, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đến sáng 16/7, hàng trăm công nhân bị ảnh hưởng đã được sắp xếp, bố trí lại việc làm. Trong đó, 250 người được chuyển sang Khu công nghiệp Tân Bình để tiếp tục làm việc.

Người lao động tại công ty hiện vẫn ổn định tinh thần và yên tâm làm việc theo sự bố trí của công ty.

Hiện, Liên đoàn Lao động thành phố Tân Uyên đang tiếp tục theo dõi tình hình tại công ty và hỗ trợ kịp thời đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do sự cố cháy./.

