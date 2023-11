Vụ học sinh ngộ độc thực phẩm ở Kiên Giang: Nguyên nhân từ món thịt nhiễm khuẩn

Ông Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang phát biểu. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Chiều 27/11, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp thông báo dự thảo kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố Rạch Giá vào giữa tháng 11/2023.

Theo Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, kết quả kiểm nghiệm các mẫu thức ăn của các trường xảy ra vụ học sinh nhập viện sau bữa ăn tại trường ngày 15/11 cho thấy nguyên nhân ngộ độc là món thịt heo khìa do cơ sở cung cấp suất ăn Cát Tường (phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá) chế biến.

"Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm thịt lợn khìa có chỉ số nhiễm Ecoli, Coliforms, Bacilluscereus, Staphylococcus vượt ngưỡng giới hạn cho phép, dẫn đến mất an toàn thực phẩm gây nên ngộ độc tập thể" - ông Đặng Văn Bình, Phó Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm-Sở Y tế Kiên Giang, cho biết.

Trước đó, sau bữa trưa và bữa xế ngày 15/11, đến khoảng 14h cùng ngày xảy ra vụ ngộ độc ở ba điểm trường gồm: Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (tổng số học sinh ăn bán trú là 103, số bị ngộ độc là 56 em); Trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi (tổng số học sinh ăn bán trú 49 em, số học sinh bị ngộ độc là 31 em); Trường Tiểu học Lê Văn Tám (tổng số học sinh ăn bán trú là 227, số học sinh bị ngộ độc là sáu em).

Bữa ăn với thực đơn bốn món gồm: Cơm trắng, canh chua (bắp cải, đậu bắp, khóm, cá chả), thịt lợn khìa, mít (tráng miệng). Ăn xong, các học sinh nghỉ ngơi và ngủ trưa tại trường. Sau khi thức dậy, khoảng 13h, các em bắt đầu buổi ăn xế với món mỳ tươi nấu rau củ. Đến khoảng hơn 14h, một vài em có biểu hiện đau bụng, nôn ói.

Sau đó, số học sinh có cùng biểu hiện càng tăng. Ban Giám hiệu nhà trường đã gọi xe cấp cứu kịp thời đưa các em đến Bệnh viện Sản-Nhi Kiên Giang điều trị và báo tin cho Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Rạch Giá về vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Rạch Giá, Khoa An toàn Vệ sinh Thực phẩm, lực lượng công an cùng một số cơ quan liên quan đến hiện trường xác minh, điều tra nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm; đồng thời, báo cáo nhanh về Sở Y tế, Cục An toàn Thực phẩm, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Các lực lượng chức năng đã gặp trực tiếp những người đã ăn, người nhà học sinh và điền đầy đủ thông tin vào phiếu điều tra.

Bà Nguyễn Thị Hồng Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) phát biểu. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Theo Bác sỹ Chuyên khoa II Danh Tý, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi Kiên Giang, trong vụ ngộ độc thực phẩm này có 78 em nhập viện; trong đó, 20 em phải thực hiện các biện pháp chống sốc.

“May mắn là nhờ sự nỗ lực tích cực của bệnh viện đã xử lý kịp thời các trường hợp ngộ độc nặng và không có trường hợp tử vong hay để lại di chứng.

Tuy nhiên, qua vụ ngộ độc trên cho thấy ngành chức năng cần tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để các cơ sở, dịch vụ ăn uống nêu cao ý thức thực hiện đúng các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm,” Bác sỹ Danh Tý chia sẻ.

Theo ông Chung Tấn Thịnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang, báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Rạch Giá cho thấy vào tháng Chín vừa qua đã có đoàn kiểm tra cơ sở cung cấp thức ăn Cát Tường và ghi nhận một số vi phạm.

Đoàn đã nhắc nhở nhưng cơ sở chậm khắc phục. Điều này cho thấy, tinh thần, trách nhiệm của cơ sở chưa cao và cũng là nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc gần đây.

“Sở yêu cầu Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tổng hợp các ý kiến của đại diện các ngành, đơn vị và hoàn thiện để có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tuần này.

Trong báo cáo, Chi cục cần bổ sung kiến nghị các lỗi sai phạm cụ thể của đơn vị cung cấp thức ăn, đề nghị mức phạt và cơ quan ra quyết định xử phạt đúng quy định.” ông Chung Tấn Thịnh cho biết.

Phó Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang cho biết thêm thời gian tới, Sở chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở cung cấp thức ăn tập thể về các quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.