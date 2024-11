Bộ Y tế yêu cầu điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm tại Vũng Tàu

Đến 14 giờ ngày 28/11, gần 300 người bệnh đã liên quan đến vụ nghi do ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mỳ mua ở cửa hàng Cô Ba đến khám, điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu và Trung tâm Y tế Vietsovpetro.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu Hoàng Vũ Thảnh thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN.)

Liên quan đến vụ nghi do ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mỳ mua ở cửa hàng Cô Ba, thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Bà Rịa-Vũng Tàu đến 14 giờ ngày 28/11/2024 đã có gần 300 người bệnh liên quan đến vụ việc nghi do ngộ độc thực phẩm đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh (Bệnh viện Vũng Tàu và Trung tâm Y tế Vietsovpetro).

Trong ngày 28/11, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu cấp cứu, điều trị kịp thời cho người bị ngộ độc thực phẩm.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết Sở Y tế và các bệnh viện đã quyết liệt xử lý vụ việc, chủ động tổ chức cấp cứu, điều trị kịp thời cho nhiều người bệnh, trong đó có cả người bệnh đã được cấp cứu, bảo đảm tốt nhất sức khỏe, tính mạng cho người dân.

Cục Quản lý Khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế tiếp tục tập trung, huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa kịp thời người bệnh; theo dõi chặt chẽ người bệnh nặng và có nguy cơ tăng nặng, sẵn sàng hội chẩn liên viện khi cần thiết, đồng thời quan tâm, chăm sóc sức khỏe, động viên người bệnh và gia đình.

Sở Y tế tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung công việc liên quan trong Công điện số 44/CĐ-TTg ngày 3/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.

Nhiều người dân sau khi ăn bánh mỳ tại thành phố Vũng Tàu phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu. (Ảnh: TTXVN phát)

Giám đốc Sở Y tế báo cáo kịp thời về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh diễn biến tình hình, tình trạng người bệnh đang được điều trị để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ Y tế có chỉ đạo, hỗ trợ xử lý khi cần thiết.

Liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm này, trước đó ngày 27/11, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị điều tra xác định rõ nguyên nhân, truy xuất tận cùng nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có)...

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở nghi ngờ gây ngộ độc, điều tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm của cơ sở, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng./.

Vụ nghi ngộ độc bánh mỳ ở Bà Rịa-Vũng Tàu: Số nạn nhân lên đến gần 300 người Sau hơn một ngày, Bệnh viện Vũng Tàu và Trung tâm y tế Vietsovpetro tiếp nhận 291 nạn nhân nghi ngộ độc thực phẩm, hiện có khoảng 150 ca đang được điều trị.