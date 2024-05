Xác tàu gỗ nghi là cổ vật tại Hội An đã bị vùi lấp hoàn toàn

Theo Chủ tịch UBND phường Cẩm An Đinh Dũng, hiện công tác xây kè chắn sóng bảo vệ bờ biển Cẩm An đang được triển khai và do tác động của sóng biển, xác con tàu bị cát biển vùi lấp hoàn toàn trở lại.

Xât dựng đê ngầm, đỉnh thấp, phá sóng từ xa, kết hợp nuôi bãi để bảo vệ bờ biển An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Ngày 8/5, ông Đinh Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, trong khi chờ các cơ quan chức năng tiến hành trục vớt xác tàu, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng phối hợp với Đồn biên phòng Cửa Đại khoanh vùng, bảo vệ 24/24 giờ, đồng thời phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ Di sản dưới nước đến người dân địa phương, để ngăn chặn các hoạt động trục vớt trái phép đối với xác một chiếc tàu gỗ có niên đại khá lâu bị chìm trên vùng biển gần bờ, thuộc phường Cẩm An, đã phát lộ lên khỏi mặt nước từ cuối năm 2023.

"Hiện, công tác xây kè chắn sóng bảo vệ bờ biển Cẩm An đang được triển khai và do tác động của sóng biển, xác con tàu bị cát biển vùi lấp hoàn toàn trở lại. Chính quyền địa phương đã đề nghị các đơn vị tham gia thi công đê chắn sóng thực hiện đầy đủ công tác bảo vệ hiện trường, không làm tác động đến xác chiếc tàu gỗ bị chìm," Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cẩm An Đinh Dũng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An cho biết, tỉnh Quảng Nam đã giao thành phố Hội An thực hiện các biện pháp kỹ thuật cần thiết để tiến hành trục vớt chiếc tàu.

Thành phố Hội An đã giao đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch thám sát, nghiên cứu kết cấu con tàu để phối hợp với các cơ quan chức năng trục vớt, xác định niên đại để có phương án bảo tồn.

Thực hiện chủ trương này, ngày 8/5, Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đã phối hợp với các chuyên gia trong nước tiến hành điều tra khảo sát, khảo cổ học và giám định mẫu vật (mẫu gỗ), lấy mẫu đồng vị carbon, làm cơ sở cho việc xác định niên đại và tổ chức khai quật chiếc tàu trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ngày 26/12/2023, tại vùng biển gần bờ, thuộc địa bàn khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An, người dân địa phương phát hiện tài sản nghi là cổ vật, là con tàu có niên đại lâu năm bị chìm, nay bị tác động của triều cường và sóng biển nên một phần con tàu với nhiều thanh gỗ nhô lên khỏi mặt nước.

Quan sát hiện trạng cho thấy, có nhiều thanh gỗ màu nâu đen nhô lên khỏi mặt biển từ 10-30cm, được xếp theo hình dạng giống ghe thuyền với một đầu nhọn, chiều rộng đo được khoảng 3m, chiều dài ước khoảng 15m./.

