Chiều 17/11, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến dự, phát biểu và chung vui cùng cán bộ, người dân nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan Đảng, Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, tỉnh An Giang, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương và hơn 400 đại biểu đại diện cho nhân dân các khu phố.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi tới các đại biểu và bà con nhân dân tình cảm thân thiết, những lời chúc mừng tốt đẹp nhất; biểu dương, chúc mừng kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tỉnh An Giang, trong đó có phường Rạch Giá và Liên khu dân cư đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao đổi, gợi mở một số nội dung để địa phương thực hiện trong thời gian tới. Địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết, sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân; phát huy giá trị, sức mạnh của văn hóa, con người An Giang thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững.

Các bên phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam bằng những việc làm thiết thực, thường xuyên nhằm xây dựng hình ảnh An Giang xanh, sạch, đẹp, con người văn minh, thân thiện, mến khách, góp phần chuẩn bị tốt cho APEC 2027 tại Phú Quốc.

Địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nhất là về kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ, khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo của người dân, doanh nghiệp.

Tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo. An Giang xây dựng Liên khu dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn, nghĩa tình, góp phần xây dựng phường Rạch Giá trở thành đô thị biển xanh, sạch, đẹp, hiện đại và giàu bản sắc.

Tỉnh phát huy tinh thần tự quản của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản, tổ hòa giải; phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, chi hội, đoàn thể ở khu phố, khuyến khích mỗi gia đình, người dân tích cực tham gia công việc chung, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, chia sẻ trách nhiệm, thụ hưởng thành quả phát triển.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư phường Rạch Giá. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa giá trị văn hóa và tinh thần đại đoàn kết. Văn hóa bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, nghĩa tình, gắn kết cộng đồng; chính sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân là môi trường để những giá trị văn hóa tốt đẹp được gìn giữ, phát huy và lan tỏa. Những giá trị ấy được thể hiện sinh động từ mỗi gia đình, khu dân cư, qua tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia, tinh thần chung sức xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Liên khu dân cư phường Rạch Giá là Liên khu đông dân với 6 khu phố, hơn 7.000 hộ dân, trên 26.000 nhân khẩu. Bà con đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội.

Các khu phố đều hoàn thành chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo;” nhiều hộ dân được hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người cao tuổi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện thường xuyên.

Đến nay, toàn Liên khu dân cư chỉ còn 6 hộ nghèo; gia đình văn hóa ở các khu phố đều đạt trên 96%, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo sức khỏe nhân dân được quan tâm; các mô hình “Hũ gạo tình thương,” “Hẻm xanh-sạch-đẹp,” “Camera an ninh trật tự,” tổ nhân dân tự quản và hoạt động hòa giải ở cơ sở được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa động viên tinh thần cán bộ và nhân dân liên khu phố; trao quà cho đại diện hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và phường Rạch Giá tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu, gia đình hoàn cảnh khó khăn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Rạch Giá biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 không chỉ tôn vinh các giá trị văn hóa, truyền thống đại đoàn kết mà còn tạo thêm động lực mạnh mẽ để nhân dân phường Rạch Giá vững bước trên con đường đổi mới, phát triển bền vững./.

An Giang thiết lập “lá chắn thép” an ninh sẵn sàng cho APEC 2027 Tỉnh lập thế trận an ninh toàn diện, vững chắc từ sớm, từ xa được xem là “lá chắn thép” quan trọng, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho APEC 2027, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.