Xuân Ất Tỵ 2025: Thắt chặt tình đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia, Lào

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, trong hai ngày 23 và 24/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh đã tiếp đón các đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Campuchia, Tổng cục Công an quốc gia Campuchia và Đại sứ quán Lào đến thăm và chúc mừng Năm mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ, Đại diện tùy viên Quốc phòng, Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia đã cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán đón tiếp các đoàn tới thăm và chúc Tết Nguyên đán.

Trong không khí thân tình trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 của cộng đồng người gốc Hoa và gốc Việt tại địa bàn, đoàn Hội Cựu chiến binh Campuchia do Đại tướng Kun Kim - Bộ trưởng cấp cao, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cựu chiến binh Campuchia - dẫn đầu và đoàn Tổng cục Công an quốc gia Campuchia do Đại tướng Chhay Kim Khoeun - Phó Tổng cục trưởng - dẫn đầu đã trân trọng gửi lời chúc năm mới tốt đẹp nhất đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thắng lợi to lớn hơn nữa trong Năm mới 2025.

Khẳng định Việt Nam và Campuchia là hai nước anh em luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh, Đại tướng Kun Kim và Đại tướng Chhay Kim Khoeun bày tỏ cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là quân đội và công an nhân dân Việt Nam đã giúp Campuchia khôi phục, xây dựng và phát triển đất nước trong thời gian qua.

Các đoàn đại biểu Campuchia cũng nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Nguyễn Minh Vũ sang nhận công tác nhiệm kỳ tại Vương quốc Campuchia, chúc Đại sứ trên cương vị của mình sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước đạt nhiều kết quả trên mọi lĩnh vực trong năm mới 2025 và các năm tiếp theo.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cảm ơn Đảng, Chính phủ, nhân dân cũng như quân đội và công an Campuchia trong thời gian qua đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu; bày tỏ tin tưởng hợp tác quốc phòng-an ninh, một trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, sẽ tiếp tục được đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa trong thời gian tới.

Đoàn Đại sứ quán Lào tại Campuchia thăm và chúc Tết Ất Tỵ 2025 Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Sáng 24/1, trong buổi tiếp Đại sứ Lào tại Vương quốc Campuchia Buakeo Phumvongsay tới chúc Tết, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và người đồng cấp Lào nhất trí đánh giá cao mối quan hệ chặt chẽ giữa hai Đại sứ quán. Thông qua các hoạt động giao lưu, cán bộ và nhân viên hai cơ quan đã góp phần gìn giữ, vun đắp mối quan hệ vĩ đại Việt Nam-Lào ngày càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả.

Cũng nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 22/1, đoàn Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) do Tổng Tư lệnh, Đại tướng Vong Pisen dẫn đầu và đoàn Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia do Tư lệnh, Đại tướng Mao Sophan dẫn đầu đã lần lượt tới chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh./.

