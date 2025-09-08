Xuất nhập khẩu 8 tháng bứt phá, tiến sát mốc 600 tỷ USD

Cụ thể, theo thông tin từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tính chung 8 tháng năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD (tăng 16,3%, tương ứng tăng 83,89 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước).
Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 305,96 tỷ USD (tăng 14,8%, tương ứng tăng 39,53 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước) và trị giá nhập khẩu đạt 291,97 tỷ USD (tăng 17,9%, tương ứng tăng 44,36 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước). Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025 thặng dư 13,99 tỷ USD./.