Xuất nhập khẩu 8 tháng bứt phá, tiến sát mốc 600 tỷ USD

Trong 8 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tăng 16,3% so với cùng kỳ, đạt gần 600 tỷ USD, cán cân thương mại tiếp tục duy trì thặng dư, góp phần củng cố đà tăng trưởng.

Dương Linh
Cụ thể, theo thông tin từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), tính chung 8 tháng năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 597,93 tỷ USD (tăng 16,3%, tương ứng tăng 83,89 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 305,96 tỷ USD (tăng 14,8%, tương ứng tăng 39,53 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước) và trị giá nhập khẩu đạt 291,97 tỷ USD (tăng 17,9%, tương ứng tăng 44,36 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước). Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2025 thặng dư 13,99 tỷ USD./.

