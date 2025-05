Xúc động những dòng ghi sổ tang viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Sáng 24/5, tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, theo nghi thức Quốc tang.

Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, từ sáng sớm, các Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã cùng tề tựu tại khu vực Nhà Tang lễ, dự Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng đối với nhà lãnh đạo đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Với niềm tiếc thương vô hạn, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương - Người đảng viên Cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tận tụy, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi anh hùng, giàu truyền thống Cách mạng.

Đồng chí Trần Đức Lương đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng và dân tộc. Trên mọi cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có phương pháp làm việc khoa học, tận tụy; có lối sống giản dị, khiêm tốn, gần gũi với đồng chí, anh em, với nhân dân... được đồng chí, anh em, bạn bè và nhân dân kính trọng.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí và xin gửi tới gia quyến đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất.”

Tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường ghi sổ tang: “Đồng chí Trần Đức Lương là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta, tấm gương sáng về sự tận tụy, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sự ra đi của Đồng chí là một mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ những đóng góp to lớn của Đồng chí. Dù đã đi xa, nhưng những giá trị tốt đẹp mà Đồng chí để lại sẽ mãi mãi là nguồn động viên các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ, giàu mạnh và văn minh.

Trong giờ phút đau thương này, Tôi cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, xin bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn và gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến đồng chí. Vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Lương.”

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi sổ tang tại lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. (Ảnh: TTXVN)

Ghi sổ tang viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, người lãnh đạo kiên trung xuất sắc của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình đồng chí Trần Đức Lương về nỗi đau thương mất mát này.

Đồng chí Trần Đức Lương với 88 tuổi đời và 66 năm tuổi Đảng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp Cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Trong quá trình hoạt động và lãnh đạo đất nước, đồng chí luôn thể hiện là Nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược, sâu sát thực tế, lấy hiệu quả làm thước đo cao nhất.Cuộc đời, làm việc, cống hiến của đồng chí là một tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân noi theo.

Học tập đồng chí Trần Đức Lương, chúng ta nguyện làm hết sức mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, vì sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!”.

Trong niềm xúc động, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Trong quá trình tham gia cách mạng, Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tin cậy, giao nhiều trọng trách. Dù ở cương vị nào, Đồng chí cũng toàn tâm, toàn ý phục vụ Cách mạng, phục vụ Nhân dân; trung thành tuyệt đối với Đảng.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi trân trọng những cống hiến to lớn của Đồng chí. Xin kính cẩn trước anh linh Đồng chí. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình và toàn thể gia quyến đồng chí Trần Đức Lương kính mến. Thành kính!”.

Ghi sổ tang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến xúc động viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành kính thắp nén tâm nhang, kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Trần Đức Lương kính mến.

Trong thời khắc thiêng liêng, ly biệt này, chúng tôi bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, tri ân công lao to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng, nhất là đóng góp của đồng chí vào sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng.

Xin chia buồn sâu sắc với Gia đình và đồng chí Trần Tuấn Anh. Nguyện cầu cho Linh hồn đồng chí Trần Đức Lương siêu thoát, yên giấc ngàn thu.”

Dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng ghi sổ tang: “Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, Người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng vũ trang nói chung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quân ủy Trung ương đề ra nhiều chủ trương, giải pháp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ công lao của đồng chí, nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân, đoàn kết thống nhất xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống, xứng đáng với sự quan tâm của đồng chí và sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sỹ toàn quân xin được kính cẩn thắp nén tâm nhang vĩnh biệt đồng chí và chia buồn cùng gia quyến.”

Bày tỏ niềm xúc động, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an viết sổ tang: “Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an cùng toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên lực lượng Công an nhân dân vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta và gia quyến đồng chí.

Trước anh linh của Đồng chí, lực lượng Công an nhân dân xin nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân, nỗ lực đem hết tâm sức, trí tuệ cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí nguyên Chủ tịch nước và xin gửi tới gia đình Đồng chí lời chia buồn sâu sắc, niềm tiếc thương vô hạn trước nỗi đau thương không gì bù đắp được. Kính mong Đồng chí yên giấc ngàn thu nơi cõi vĩnh hằng!".

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi sổ tang. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ghi sổ tang với niềm tiếc thương: “Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hơn 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hoàn thành các trọng trách được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đồng chí đã có những đóng góp to lớn trong công tác đối nội và đối ngoại, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường vị thế quốc tế của Việt Nam trong thời kỳ đất nước thực hiện quyết liệt chủ trương đổi mới, chuyển mình từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội cùng Nhân dân cả nước.Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô xin đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, vững bước trên con đường cách mạng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ, các bậc tiền bối và đồng chí đã lựa chọn, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến-văn minh-hiện đại, xứng đáng là trái tim của cả nước.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt trước anh linh đồng chí Trần Đức Lương. Xin gửi tới toàn thể gia quyến Đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất. Kính mong đồng chí an giấc ngàn thu!”

Thay mặt đoàn Tỉnh ủy, chính quyền và nhân dân quê hương Quảng Ngãi viếng, ghi sổ tang thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân viết: “Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi vô cùng thương tiếc đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến đồng chí. Xin dâng nén tâm nhang tưởng nhớ và vĩnh biệt người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi.Đời đời tưởng nhớ và tri ân những công lao to lớn của đồng chí đối với đất nước và quê hương Quảng Ngãi.”

Cùng thời điểm diễn ra Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại Nhà Tang lễ Quốc gia (Hà Nội), Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương được cử hành trọng thể tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) và Hội trường T50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, quê hương của đồng chí Trần Đức Lương.

Nhiều tình cảm tiếc thương, trân trọng đã được các đại biểu ghi vào sổ tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.TTXVN tiếp tục cập nhật thông tin Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tại các bản tin tiếp theo./.

