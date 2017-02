Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình (ABBANK) vừa triển khai chương trình cho vay ưu đãi trung dài hạn trong khuôn khổ tài trợ của Dự án VNSAT của Ngân hàng Thế giới (WB).Dự án VNSAT có tổng số vốn vay Ngân hàng Thế giới trị giá 301 triệu USD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan chủ quản.Dự án này góp phần triển khai hiệu quả việc nâng cao chuỗi giá trị cho hai ngành hàng lúa gạo và càphê ở hai vùng sản xuất hàng hóa chủ lực của Việt Nam là vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.Thông qua chương trình, ABBANK sẽ cung cấp tài chính cho những dự án vay trung dài hạn đầu tư nâng cấp công nghệ và cơ sở chế biến nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.Đây cũng là sự mở rộng hoạt động tài trợ của Ngân hàng An Bình theo định hướng tầm nhìn “Nỗ lực đưa Việt Nam thành cường quốc nông nghiệp.” Khách hàng vay tài trợ theo dự án này sẽ được phục vụ với các thủ tục đơn giản, thuận tiện cùng mức lãi suất ưu đãi, cạnh tranh trên toàn hệ thống ABBANK./.