Lực lượng an ninh Afghanistan làm nhiệm vụ trong chiến dịch chống phiến quân tại tỉnh Kunduz ngày 25/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng THX dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 6/8 cho biết, cảnh sát nước này đã tiêu diệt 34 phiến quân Taliban và làm bị thương 29 tay súng khác sau một chiến dịch đặc biệt tại tỉnh bất ổn Baghlan, miền Bắc Afghanistan.Thông báo của Bộ Nội vụ Afghanistan nêu rõ: "Bộ tổng tư lệnh các đơn vị đặc nhiệm của cảnh sát đã phát động một chiến dịch quy mô lớn chống phiến quân tại huyện Baghlan-e-Markazi, tỉnh Baghlan, tiêu diệt 34 phiến quân và làm bị thương 29 tay súng khác. Chiến dịch đã bắt đầu cách đây vài ngày và quét qua 16 làng, tuy vậy các cuộc đột kích vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện trước khi các tay súng bị quét sạch khỏi khu vực này."Tình hình an ninh tại Afghanistan trở nên bất ổn kể từ cuối năm 2014 khi lực lượng nước ngoài do Mỹ đứng đầu đã kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại đây và chỉ duy trì khoảng 13.000 quân để đào tạo lực lượng Afghanistan cũng như chống khủng bố.Lợi dụng bất ổn, nhiều tổ chức khủng bố đã thiết lập mạng lưới tại quốc gia này. Để đối phó với tình hình trên, thời gian gần đây, các lực lượng an ninh của Afghanistan đã tăng cường các chiến dịch an ninh trên cả nước để chống lại các tay súng Hồi giáo cực đoan, trong đó có lực lượng Taliban./.