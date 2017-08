Ngoại trưởng Australia Julie Bishop tại cuộc họp báo ở Canberra, Australia. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 2/8, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã bắt đầu chuyến thăm hai nước Đông Nam Á gồm Thái Lan và Philippines trong sáu ngày (2-8/8), nhằm tăng cường các mối quan hệ song phương cũng như thúc đẩy các lợi ích kinh tế và an ninh của Austrlia tại khu vực này.Tại Bangkok, bà Bishop sẽ gặp người đồng cấp Thái Lan Don Pramudwinai, các bộ trưởng và các nhà lãnh đạo khác để thảo luận việc tăng cường vai trò của Australia trong các vấn đề chính trị, kinh tế và an ninh.Nhân dịp chuyến thăm của Ngoại trưởng Bishop, Australia sẽ chính thức mở đại sứ quán mới của nước này tại Bangkok. Đây cũng là một trong những sự kiện lớn nhất của ngành ngoại giao Australia trong năm nay.Theo bà Bishop, Tổng Lãnh sự quán Australia tại Phuket hiện hoạt động cũng rất hiệu quả, mỗi năm có khoảng 900.000 người Australia đi du lịch Thái Lan và một phần ba trong số đó thăm Phuket.Phát biểu trước chuyến thăm, Ngoại trưởng Bishop nhấn mạnh năm nay Australia và Thái Lan kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, và Thái Lan là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Australia. Bà cũng khẳng định Canberra ủng hộ Thái Lan trở lại nền dân chủ.Tại Manila, bà Bishop sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các nước tham gia Cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Australia và Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) cũng như các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN.Các cuộc họp EAS và ASEAN sẽ tập trung thảo luận những thách thức trọng điểm ở khu vực, trong đó có tình hình Biển Đông, Bán đảo Triều Tiên và chủ nghĩa khủng bố. Bà Bishop cho biết bà sẽ đồng chủ trì Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia được tổ chức tại thành phố Sydney, bang New South Wales vào tháng 3/2018 nhằm khẳng định những đóng góp của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng ở khu vực.Ngoại trưởng Australia cho biết thêm, tại Manila, bà cũng sẽ gặp người đồng cấp Philippines Alan Cayetano, Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana, Cố vấn an ninh quốc gia Hermogenes Esperon và các tổ chức xã hội dân sự để thảo luận sự ủng hộ của Australia đối với tiến trình hòa bình, các giải pháp đối phó với tình hình Marawi và hợp tác chống khủng bố./.