Cảnh sát đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường an ninh trước hộp đêm Reina ở Istanbul ngày 4/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/2 đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ 2 đối tượng tình nghi đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công khủng bố tại châu Âu theo yêu cầu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Hai đối tượng nói trên gồm Muhamad Laban, 45 tuổi, công dân Đan Mạch gốc Liban và Mohammed Tefik Saleh, 38 tuổi, công dân Thụy Điển gốc Iraq.Hai nghi can này đã được huấn luyện sử dụng các loại vũ khí khác nhau và cách chế tạo thuốc nổ tại Syria trong 3 tháng qua.Hãng Anadolu cũng cho biết cảnh sát đã thẩm vấn 2 nghi can trong 10 ngày ở tỉnh Adana, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.Trước đó, vợ của đối tượng Saleh đã thông báo cho chính quyền Thụy Điển việc chồng bà đã tới Thổ Nhĩ Kỳ để sang Syria và gia nhập hàng ngũ IS hồi năm 2014, cùng với 2 con gái của y.Cô này cho biết bản thân đã quyết định không đến Syria và trở lại Thụy Điển.Các bức ảnh thu thập được về Laban cho thấy đối tượng này đang ở trong chiến hào, ngụy trang và mang một khẩu súng máy.Trong khi đó, cảnh sát thủ đô London ngày 10/2 cũng cho biết đã bắt giữ một đối tượng tình nghi âm mưu tấn công khủng bố tại sân bay Gatwick, cách trung tâm London 47km về phía Nam.Cảnh sát chống khủng bố London xác nhận đã chặn người đàn ông 44 tuổi này lúc anh ta vừa xuống sân bay Gatwick sau chuyến bay từ Iraq.Kết thúc buổi thẩm vấn, nghi can này đã bị giam giữ. Y khai nhận sống tại hạt Hertfordshire của nước Anh./.