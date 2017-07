Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Tối 27/7, tại địa phận tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), Tổ công tác Công an huyện Mộc Châu phát hiện hai đối tượng đi xe máy không có biển kiểm soát, chạy nhanh, lạng lách trên Quốc lộ 6 theo hướng Sơn La​-Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.Tổ công tác Công an huyện Mộc Châu đã tiến hành dừng xe, kiểm tra và phát hiện trên túi đeo của người phụ nữ ngồi sau xe máy có một hộp giấy, bên trong gồm 30 gói nilon màu xanh chứa 6.000 viên nghi ma túy tổng hợp.Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai tên là Giàng Lao Lanh ( sinh năm 1985, trú quán tại xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) và Mùa Y Mai (sinh năm 1986, trú quán tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).Đối tượng Lanh và Mai được thuê vận chuyển số ma túy trên từ Yên Châu về Mộc Châu với giá 6 triệu đồng.Hai đối tượng đang trên đường vận chuyển số ma túy đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.