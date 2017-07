Nguyên Phó Chánh thanh tra giao thông vận tải ông Bùi Văn Minh bị bắt về hành vi nhận hối lộ. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Chiều 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã ra lệnh bắt khẩn cấp nguyên Phó Chánh thanh tra giao thông (thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ) Bùi Văn Minh (35 tuổi, ngụ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) về hành vi “Nhận hối lộ."Theo kết quả điều tra mới nhất của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, nguyên Phó Chánh thanh tra giao thông Bùi Văn Minh bị bắt vì có hành vi nhận hối lộ của hai doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Cần Thơ với số tiền 370 triệu đồng trong thời gian đảm nhận chức vụ Phó Chánh thanh tra.Liên quan đến vụ án nhận hối lộ của nhóm thanh tra giao thông (thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ), trước đó Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 cán bộ thanh tra giao thông cùng 2 đối tượng khác về hành vi nhận hối lộ và vừa bị Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm.Trong thời gian vụ nhận hối lộ của nhóm thanh tra giao thông bị Công an Cần Thơ phanh phui, hành vi phạm tội của ông Minh chưa bị phát hiện. Sau khi mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ, Công an thành phố Cần Thơ xác định trong thời gian đảm nhận chức vụ Phó Chánh thanh tra giao thông, ông Bùi Văn Minh đã có hành vi nhận hối lộ của hai doanh nhiệp với số tiền 370 triệu đồng nên tiến hành bắt khẩn cấp.Trước đó ngày 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm vụ 7 cán bộ thanh tra giao thông về tội "nhận hối lộ" hơn 4 tỷ đồng. Theo cáo trạng, từ năm 2013-2016, nhóm cán bộ thanh tra giao thông Cần Thơ gồm: Đoàn Vũ Duy, Võ Hoàng Anh, Dương Minh Tâm, Lý Hoàng Minh, Nguyễn Trần Lưu, Hồ Công Thiện và Trần Lập Pháp đã câu kết với Trần Tường An, Nguyễn Văn Cần “làm luật” với một số doanh nghiệp, cá nhân có xe ôtô hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa để không bắt hoặc bắt các lỗi nhẹ khi vi phạm Luật giao thông đường bộ.Tổng cộng các bị cáo đã nhận hối lộ số tiền hơn 4 tỷ đồng. Hội đồng xét xử tuyên phạt Đoàn Vũ Duy (nguyên Đội trưởng đội Thanh tra giao thông 11 quận Bình Thủy) mức án tù chung thân về tội “nhận hối lộ;” tuyên phạt các bị cáo nguyên là cán bộ thanh tra giao thông Cần Thơ và 2 đối tượng An và Cần mức án từ 7-15 năm tù cho từng bị cáo.Liên quan đến hành vi nhận hối lộ của nguyên Phó Chánh thanh tra giao thông Bùi Văn Minh, Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.