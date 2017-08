Công an thành phố Cần Thơ đọc lệnh bắt ông Trần Tuấn Kiệt. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Sáng 2/8, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp báo thông tin vụ bắt khẩn cấp Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế của Trường Cao đẳng Cần Thơ là Thạc sỹ Trần Tuấn Kiệt.Thượng tá Trần Văn Đương - Trưởng phòng Tham mưu, Công an Cần Thơ thông tin, ngày 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ninh Kiều đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và ra lệnh khám xét nơi làm việc đối với ông Trần Tuấn Kiệt.Cùng ngày, Viện Kiểm sát ​Nhân dân quận Ninh Kiều cũng ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can Trần Tuấn Kiệt để tạm giam và quyết định phê chuẩn lệnh khám xét nơi làm việc đối với ông Kiệt để xử lý theo quy định của pháp luật.Thông tin ban đầu, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế của Trường Cao đẳng Cần Thơ Trần Tuấn Kiệt bị bắt vì hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”Trước đó, ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Cần Thơ nhận được đơn tố cáo ông Trần Tuấn Kiệt về hành vi đe dọa giết người.Qua điều tra, xác minh, xét thấy ông Trần Tuấn Kiệt lợi dụng các quyền tự do của mình xâm phạm đến lợi ích của Trường Cao đẳng Cần Thơ và cá nhân Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ là ông Trần Thanh Liêm. Sau đó, ông Kiệt bị Cơ quan điều tra tiến hành bắt khẩn cấp.Trước khi bị bắt, ông Trần Tuấn Kiệt, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế của Trường Cao đẳng Cần Thơ đã bị Đảng ủy Trường Cao đẳng Cần Thơ kỷ luật Đảng bằng hình thức khiển trách.Theo đó, ông Kiệt vi phạm Điều 66 của Nghị định 174 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.Trong quá trình công tác tại Trường Cao đẳng Cần Thơ, ông Trần Tuấn Kiệt đã từng gửi đơn tố cáo dấu hiệu bất thường trong việc bổ nhiệm cán bộ tại Trường Cao đẳng Cần Thơ./.