Phú Thọ yêu cầu làm rõ thông tin vi phạm tại mỏ cát lòng Sông Hồng-Minh Nông 2

Ảnh minh họa. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Thời gian gần đây, nhiều người dân phường Minh Nông, thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) đã có đơn phản ánh tới các cơ quan chức năng của tỉnh về những bất thường trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nhật Linh Phú Thọ đã làm ảnh hưởng đến sinh kế của hàng trăm hộ dân có đất đai, hoa màu trên đất bãi bồi.

Theo phản ánh của người dân, trong giấy phép khai thác được Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nhật Linh Phú Thọ chỉ có hai phương tiện được hoạt động.

Tuy nhiên thực tế, khu vực này thường xuyên có bốn phương tiện khai thác với công suất lớn. Bên cạnh đó, theo giấy phép được cấp, công ty chỉ được khai thác trên mặt nước, nhưng thực tế vị trí khai thác của các phương tiện ở sát bờ.

Việc này đã gây sạt lở bờ sông kéo dài nhiều km; khiến nhiều cây trồng bị sạt xuống sông theo tốc độ khai thác bất kể ngày đêm của công ty.

Hoạt động khai thác sai quy định cấp phép của doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân... Theo Ủy ban Nhân dân phường Minh Nông, tại khu vực này gần đây, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp giữa người dân canh tác, trồng cây với các đơn vị khai thác khoáng sản.

Vừa qua, trên địa bàn xảy ra vụ việc nhiều cây bạch đàn bị chặt phá. Việc chưa xác định được lý do, đối tượng chặt phá càng làm cho tình hình thêm căng thẳng…

Trước thông tin của người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã có văn bản Số 1202/UBND-NNTN, ngày 29/3/2024 chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc này.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngày 2/4 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì, Ủy ban Nhân dân phường Minh Nông, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nhật Linh Phú Thọ tiến hành kiểm tra thực địa, xác minh làm rõ hoạt động khai thác khoáng sản xảy ra tại khu vực bãi bồi phường Minh Nông tiếp giáp mỏ cát lòng sông Hồng-Minh Nông 2 (khu vực người dân phản ánh).

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy các nội dung phản ánh của người dân về hoạt động khai thác cát sỏi có biểu hiện vi phạm của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nhật Linh Phú Thọ là chưa khách quan.

Về phản ánh tại khu vực mỏ thường xuyên có bốn phương tiện khai thác với công suất lớn, đại diện Ủy ban Nhân dân phường Minh Nông cho biết địa phương đã tiến hành kiểm tra hai lần và đều thấy khu vực khai thác của Công ty có bốn phương tiện khai thác neo đậu. Tuy nhiên, chỉ thấy có hai phương tiện thường xuyên thay nhau khai thác.

Công ty cũng khẳng định chỉ có hai phương tiện hoạt động khai thác trong phạm vi ranh giới mỏ được cấp phép và hoạt động theo quy định của pháp luật. Còn hai phương tiện khai thác khác như phản ánh, Công ty không biết của ai.

Theo lãnh đạo Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nhật Linh Phú Thọ, trước khi tiến hành hoạt động khai thác, Công ty đã thực hiện đăng ký sử dụng hai thiết bị khai thác và hai thiết bị dự phòng; đồng thời, bổ nhiệm giám đốc điều hành mỏ, lắp đặt thiết bị giám sát khai thác, thả phao mốc giới, lắp đặt bảng thông tin dự án.

Đại diện Công ty cũng cho biết thêm trong giấy phép mỏ, có một phần diện tích của các bãi bồi non, không thuộc diện tích đất canh tác của người dân, không phải giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, toàn bộ diện tích hơn 17,13ha của mỏ cát đã bị một số người dân trồng cây bạch đàn để chờ chủ đầu tư đi vào hoạt động dự án sẽ yêu cầu đền bù phần cây trồng trên đất…

Doanh nghiệp nhiều lần gửi văn bản đến cơ quan chức năng giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa xong, gây ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh.

Về thông tin, việc khai thác ở sát bờ gây sạt lở bờ sông, qua xác minh của đoàn kiểm tra, vị trí sạt lở dài khoảng 550m, thuộc bãi bồi non tiếp giáp bãi bồi già giữa sông nằm phía trên (thượng lưu) khu vực mỏ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nhật Linh Phú Thọ.

Tại đoạn sông này, hoạt động vận tải thủy và khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp đều được các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Về thông tin phản ánh cây trồng của người dân trên diện tích bãi bồi non bị chặt hạ, Đoàn Kiểm tra cho biết nội dung này đã được Công an thành phố Việt Trì tiếp nhận giải quyết theo quy định của pháp luật. Khu vực này là đất thuộc Nhà nước quản lý, chưa giao tổ chức, cá nhân nào thuê.

Liên quan đến vấn đề này, từ năm 2020 đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Minh Nông đã có nhiều văn bản thông báo và giao cho khu dân cư tuyên truyền, vận động người dân không tự ý trồng cây trên đất do Nhà nước đang quản lý. Từ đó đến nay, không có trường hợp trồng cây mới.

Để tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản, ngày 26/4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp tục có Văn bản Số 1668/UBND-NNTN, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát tài liệu từ hệ thống giám sát hoạt động khai thác tại mỏ cát lòng Sông Hồng-Minh Nông 2; xử lý hành vi vi phạm hành chính nếu phát hiện các phương tiện khai thác ra ngoài phạm vi ranh giới mỏ.

Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông xác minh hai phương tiện tàu hút, được cho là đã khai thác trái phép tại khu vực giáp ranh mỏ cát lòng Sông Hồng-Minh Nông 2 và sớm báo cáo Ủy ban Nhân dân.

Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn phức tạp giữa người dân canh tác, trồng cây trên phạm vi bãi bồi non (quỹ đất do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý) với các đơn vị khai thác khoáng sản (theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Minh Nông), làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, có biện pháp xử lý dứt điểm.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Thương mại Nhật Linh Phú Thọ khẩn trương hoàn thành các thủ tục điều chỉnh giấy phép khai thác trước khi tiếp tục hoạt động khai thác tại mỏ cát lòng sông Hồng-Minh Nông 2 (phường Minh Nông, thành phố Việt Trì); không được cho các phương tiện khai thác neo đậu trong phạm vi mỏ.

Trường hợp phát hiện có phương tiện khai thác xuất hiện, doanh nghiệp phải trình báo Cảnh sát Giao thông Đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) và các cơ quan liên quan để xử lý theo đúng quy định./.

Phú Thọ: Xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đào Xá UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu UBND huyện Thanh Thủy kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức xử lý cụ thể đối với cá nhân và tập thể liên quan trực tiếp đến vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đào Xá.