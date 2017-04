Mắt một mí là nét đặc trưng của đa số phụ nữ châu Á với kích thước nhỏ, không có đường mí mắt rõ rệt và cách xa lông mày.

Mắt sụp mí là dáng mắt có một phần nếp gấp ở da phủ lên mí mắt, tạo cảm giác như đôi mắt bị sưng, bầu mắt nhỏ hơn và mí mắt bị sụp xuống so với thực tế, khiến đôi mắt của bạn trông buồn và không được trẻ trung, linh hoạt.

Mắt hạnh nhân là đôi mắt có tròng đen vừa chạm mi dưới.

Đôi mắt to tròn luôn thu hút mọi ánh nhìn ở bất cứ nơi đâu.

Dáng mắt này cụp xuống, tạo cảm giác đôi mắt hơi buồn.

Hai mắt có khoảng cách gần nhau và nằm sát sống mũi thường khiến cho khuôn mặt trở nên bất cân đối.

Dù bạn có đôi mắt mí lót, mí sụp hay mắt cách xa nhau, tất cả đều trở nên thật đơn giản khi bạn biết những bí quyết trang điểm dưới đây.Những nàng mắt một mí hoàn toàn có thể “ngụy trang” thành hai mí dễ dàng với các công cụ trang điểm ngày nay. Kết hợp các miếng dán hoặc keo kích mí với màu mắt được tán theo hình cong tròn mềm mại sẽ làm cho đôi mắt to tròn hơn.Các màu sắc phù hợp với cô nàng mắt một mí là những màu trung tính tông ấm, chẳng hạn như nâu nhạt hay cam nâu. Sử dụng phấn mắt kẻ một đường viền dọc theo phần mí mắt trên rồi tán xếch lên cao ở phần đuôi mắt để tạo hiệu ứng cho đôi mắt trông to tròn hơn. Bạn nên cẩn thận với những cây kẻ mắt dạng nước vì nó sẽ dễ làm cho đôi mắt của bạn trông càng nhỏ hơn.Hãy tránh sử dụng tông màu mắt sáng khi trang điểm mà thay vào đó là các tông màu đậm, ấm và bóng nhẹ. Màu nâu đậm cũng là một lựa chọn phù hợp với những ai có đôi mắt bị sụp mí. Tán nhẹ màu mắt theo hình cung cong lên ở phần đuôi mắt.Bạn có thể sử dụng một cây kẻ mắt nước có đầu cọ thật mảnh để viền mắt. Lưu ý là bạn phải kẻ thật sát viền mí của mình và nên chọn kiểu kẻ mắt mèo. Để kẻ mắt mèo, bạn bắt đầu kẻ từ phần hốc mắt và kéo viền khắp mí, dày hơn về cuối đuôi mắt. Sau đó kẻ mắt xếch ra phía ngoài, nhớ để lộ một phần đuôi mắt giúp mắt trông to tròn và thu hút.Dáng mắt này rất hiếm, ít có ai may mắn được sở hữu và là đôi mắt có độ linh hoạt cao nhất vì chúng phù hợp với hầu hết các kiểu trang điểm.Màu mắt trung tính hoặc tối sẽ phù hợp với những cô nàng mắt hạnh nhân. Hãy làm nổi bật vùng hốc mắt bằng một ít phấn màu sáng, sau đó sử dụng phấn với tông màu tối phủ vào góc ngoài của mi mắt.Bạn không cần viền eyeliner cho mi dưới vì sẽ khiến đôi mắt trông nhỏ hơn. Thay vào đó, bạn nên dùng phấn mắt màu tối phủ viền nhẹ cho cả mi trên và mi dưới.Những người sở hữu đôi mắt dạng này thường muốn đôi mắt của họ trông dài và sâu hơn. Vì thế, để tránh diện mạo quá nhỉ nhảnh và trẻ trung, bạn nên kẻ mắt nước cho phần mí trên, và kết thúc phần đuôi mắt bằng đường kẻ xếch nhẹ. Mẹo ở đây là bạn không nên kẻ mi dưới mà hãy để tự nhiên.Cách khắc phục là sử dụng phấn mắt màu trung tính và tán ngược về phía trên cho đôi mắt trông cân đối hơn. Để che khuyết điểm cho đôi mắt cụp, bạn hãy kẻ đuôi mắt xếch lên cao và phần hốc mắt cũng như mí dưới được nhấn nhá với tông màu sáng để đánh lừa sự chú ý của người nhìn, khiến họ không quá tập trung vào phần mí mắt cụp của bạn.Dáng mắt này đừng nên trang điểm quá đậm. Hãy ưu tiên một cây chì màu có màu xám hoặc nâu trung tính. Nếu dùng mascara, bạn cũng chỉ nên quét một đường mỏng nhẹ để đôi mắt trông không bị nặng nề. Phủ một chút bột màu nâu ở hốc mắt cũng sẽ làm tăng thêm độ sâu của đôi mắt.Để tạo cảm giác hài hòa hơn, bạn hãy tập trung trang điểm cho phần đuôi mắt với mascara và mi giả gắn ở phần đuôi để hướng sự chú ý ra phần đuôi mắt. Bên cạnh đó, bạn nên sử dụng màu nhũ sáng như trắng, bạc hoặc màu nude để tô điểm cho phần hốc mắt và mi dưới.Kẻ viền mắt thật đậm cho cả mí trên và dưới sẽ thu gần khoảng cách cho đôi mắt của bạn. Hãy kẻ dài đến hết phần đầu mắt và chuốt mascara kĩ từ giữa mắt đến phía trong hốc mắt. Bạn có thể sử dụng phấn màu tối để tán sát mí trên, sau đó là các màu trung tính nhạt dần cho phần bầu mắt./.