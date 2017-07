Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh chung với các đại biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Thượng tướng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tập thể, cá nhân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sáng 21/7, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu trong Công an nhân dân nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017).Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan tham dự Hội nghị.Cùng tham dự có 358 đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng, các lão thành cách mạng, thương binh, thân nhân liệt sỹ người có công với cách mạng tiêu biểu và đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa trong lực lượng Công an qua các thời kỳ.Phát biểu khai mạc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, đã có biết bao thế hệ người Việt Nam ưu tú anh dũng hy sinh hoặc để một phần xương máu trên các mặt trận, trong đó có 14.762 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh và hơn 4.297 chiến sỹ bị thương thuộc lực lượng Công an nhân dân.Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị là dịp để lực lượng Công an nhân dân tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đã cống hiến một phần xương máu, tuổi thanh xuân, công sức, trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tôn vinh các thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng đã đạt được những thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác. Đây cũng là dịp để Công an các đơn vị, địa phương nhìn nhận, đánh giá kết quả và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian tới.Nhìn chung, công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trong lực lượng Công an nhân dân trong những năm qua luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện ngày càng tốt hơn.Tại hội nghị, đại diện các đại biểu tham dự, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Phan Văn Lai; Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Thị Minh Hãnh, thương binh, nguyên Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Khánh Hòa; thương binh, Đại tá Hồ Bắc, Công an tỉnh Đắk Lắk; con liệt sỹ, Đại tá Bùi Bé Năm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh An Giang... đã chia sẻ về những thành tích xuất sắc trong công tác; đồng thời cho biết là thương binh, gia đình chính sách, có người đã nghỉ hưu nhưng các đồng chí đều rất tích cực tham gia công tác “Đền ơn đáp nghĩa,” thiết thực tạo sự gắn bó mật thiết với nhân dân, tích cực đóng góp cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội...Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cán bộ lão thành cách mạng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trong lực lượng Công an nhân dân lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và những tình cảm quý trọng nhất nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ.Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân mãi mãi ghi tạc, đời đời biết ơn sự hy sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng nói chung và của các Anh hùng Liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong Công an nhân dân nói riêng, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định: “Tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao mức sống người có công. Thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực Nhà nước, đảm bảo người có công có mức sống từ trung bình trở lên.” Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an nhân dân cũng phải luôn quan tâm đến công tác "Đền ơn đáp nghĩa."Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân và gia đình liệt sỹ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ.” Do vậy, lực lượng Công an cần xác định công tác chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng là vinh dự, là trách nhiệm, là đạo lý của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của cấp ủy, thủ trưởng các cấp và mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân với tinh thần quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.Lực lượng Công an quán triệt nghiêm túc và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, thân nhân liệt sỹ. Tiếp tục làm tốt hơn công tác tu bổ, tôn tạo các công trình tưởng niệm, ghi công các Anh hùng Liệt sỹ và công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, xác định danh tính liệt sỹ; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề, tạo việc làm tốt đối với người có công và con em của họ; giúp đỡ thiết thực có hiệu quả các gia đình chính sách cả về vật chất và tinh thần, trước hết là đối với những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, để thực hiện cho bằng được mục tiêu các gia đình có công với cách mạng đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư.Đồng thời, ngành Công an tiếp tục rà soát để đề xuất bổ sung, hoàn thiện các chính sách ưu đãi ngày càng tốt hơn đối với người có công với cách mạng; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thương binh, bệnh binh, thân nhân các liệt sỹ, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy ý chí tự lực, tự cường, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh ngành Công an cần tiếp tục hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong Công an nhân dân để phù hợp với thực tiễn, đặc thù của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay; tổ chức phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” phải thiết thực, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” để đạt hiệu quả toàn diện hơn; tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc cung cấp, xác minh thông tin phục vụ xác nhận, công nhận người có công với cách mạng, xác định danh tính liệt sỹ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; đồng thời tích cực phát hiện, điều tra, làm rõ những sai phạm, vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện chính sách người có công với cách mạng để bảo vệ quyền lợi của người có công, đảm bảo ý nghĩa, hiệu quả của chính sách đền ơn đáp nghĩa.Nhấn mạnh đất nước đang đứng trước thời cơ, vận hội mới và cả những khó khăn, thách thức, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới hết sức nặng nề. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn tin tưởng các thương binh, bệnh binh, thân nhân các liệt sỹ, người có công với cách mạng của lực lượng Công an nhân dân sẽ không ngừng nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đã đạt được, luôn là những tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên, tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh và sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng và bản lĩnh chính trị, góp phần ngày càng nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Công an đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho một số tập thể và cá nhân do có những thành tích trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"./.