Diễn biến thời tiết mới nhất tại các điểm du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Từ ngày 27/4, nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Chiều 26/4, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) cho biết trong dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày (từ 27/4-1/5) tới, thời tiết tại tỉnh, thành phố trên cả nước phổ biến nắng nóng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt lên tới trên 41 độ C.

Theo thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 năm qua chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trong thời gian nghỉ lễ 30/4-1/5 như năm nay.

Trong đó mức nhiệt độ cao nhất trong dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày tới tập trung ở một số tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ.

Mùa Hè 2024: Cảnh báo nắng nóng gia tăng gay gắt, nhiều thiên tai nguy hiểm Lãnh đạo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ nay đến tháng 7/2024, nắng nóng có xu hướng gia tăng gay gắt, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt.

Cụ thể từ ngày 27-30/4, thời tiết ở Hà Nội phổ biến ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, ít khả năng có mưa dông; từ đêm 30/4-01/5, chiều tối và đêm có khả năng có mưa rào và dông rải rác, nắng nóng suy giảm. Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ; riêng ngày 1/5 từ 32-35 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết trong 5 ngày nghỉ lễ phổ biến không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C.

Tại các khu vực khác như Tây Bắc Bộ, từ ngày 27-30/4 phổ biến ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; từ đêm 30/4-1/5 phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Nhiệt độ cao nhất ở phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C; riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình từ 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Riêng Sapa (Lào Cai) từ ngày 27-30/4 không mưa, trời nắng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28-30 độ C; từ đêm 30/4-1/5, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 25-27 độ C.

Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ (bao gồm thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), từ ngày 27-30/4 phổ biến ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; từ đêm 30/4-1/5 có khả năng có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, nắng nóng suy giảm, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Riêng thành phố Hạ Long, nhiệt độ cao nhất từ ngày 27-30/4 phổ biến 33-35 độ C; nhiệt độ cao nhất từ ngày 30/4-1/5 phổ biến 30-32 độ C.

Ở khu vực Trung Bộ, từ ngày 27/4-1/5 phổ biến ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến từ 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ.

Trong đó nhiệt độ cao nhất tại thành phố Huế phổ biến từ 39-41 độ C (riêng ngày 1/5, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C); thành phố Đà Nẵng từ 37-39 độ C; thành phố Quy Nhơn (Bình Định) và thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) từ 33-35 độ C.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết từ ngày 27/4-1/5 phổ biến ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Trong đó nhiệt độ cao nhất ở thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) phổ biến từ 28-31 độ C; thành phố Cần Thơ phổ biến từ 36-38 độ C./.