Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác Quân ủy Trung ương dâng hương, hoa tại Đài tưởng niệm Thành Cổ Quảng Trị. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác Quân ủy Trung ương dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), ngày 21/7, tại tỉnh Quảng Trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các tướng lĩnh trong quân đội đã đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Thành cổ Quảng Trị và bến thả hoa bờ nam sông Thạch Hãn, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9.Trong không khí linh thiêng và trang nghiêm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác của Quân ủy Trung ương bày tỏ lòng xúc động và biết ơn các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu anh dũng 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị; đồng thời tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.Cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng.Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Hùng đã thông báo khái quát một số nét về hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ. Theo đó, ngay từ đầu năm 2017, tỉnh đã triển khai nhiều kế hoạch để đón tiếp các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn thân nhân liệt sỹ tới thăm viếng được chu đáo. Đồng thời, xây dựng hàng trăm nhà tình nghĩa, thăm, tặng quà cho hơn 2.000 đối tượng người có công...Tỉnh Quảng Trị cũng nêu một số kiến nghị với Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác: cần quan tâm chỉ đạo toàn diện về quốc phòng an ninh, kinh tế-xã hội trên địa bàn, giúp tỉnh triển khai sớm một số dự án động lực; xây dựng cơ chế đặc thù Khu kinh tế Việt-Lào và hành lang kinh tế Đông Tây; quan tâm ủng hộ chủ trương hoàn thiện hạ tầng đảo Cồn Cỏ và kè chống xói lở, âu tàu ở đảo Cồn Cỏ...Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ lòng xúc động khi trở lại chiến trường xưa, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực vượt khó của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong phát triển kinh tế-xã hội; đặc biệt, trong công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, diễn tập khu vực phòng thủ được địa phương làm tốt. Tuy nhiên, so với các địa phương khác, Quảng Trị vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng, thời gian tới, cùng với cả nước và sự giúp đỡ của Trung ương, Quảng Trị sẽ có tiến bộ, chuyển biến trên tất cả các mặt kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết những kiến nghị của Quảng Trị sẽ được lưu tâm để Bộ Chính trị xem xét giúp tỉnh ngày càng phát triển và có bước khởi sắc.Thay mặt Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sỹ toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn sự quan tâm chăm lo của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị dành cho các gia đình chính sách, người có công của tỉnh Quảng Trị nói riêng và công tác đền ơn đáp nghĩa chăm lo các phần mộ liệt sỹ của các tỉnh, thành nói chung./.